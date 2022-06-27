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Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику

Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику

Вчера, 14:42
Фото: 1MI
Сначала подозреваемый категорически отрицал свою вину, но затем сознался в содеянном.

Городу55 стали известны некоторые подробности резонансного дела о домогательствах к 10-летней девочке, в которых винят 30-летнего преподавателя областной станции юных техников. 

Как выяснилось,  подозреваемый преподавал робототехнику в Детском технопарке «Кванториум» на улице Петра Осминина, 34. 

Напомним, по версии следователей СКР по Омской области, педагог неоднократно совершал развратные действия в отношении своей 10-летней ученицы, - целовал и трогал за интимные места. Пока что в деле фигурируют три эпизода, однако проверяется причастность подозреваемого к аналогичным эпизодам. 

«Сначала задержанный всячески отрицал свою вину, однако затем сознался в содеянном и стал давать показания», — сообщил Городу55 источник в силовых структурах. 

В пятницу, 24 июня по ходатайству следствия, которое поддержала прокуратура Омской области, суд отправил подозреваемого в СИЗО на 2 месяца. 

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