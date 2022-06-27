Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику

Напомним, по версии следователей СКР по Омской области, педагог неоднократно совершал развратные действия в отношении своей 10-летней ученицы, - целовал и трогал за интимные места. Пока что в деле фигурируют три эпизода, однако проверяется причастность подозреваемого к аналогичным эпизодам.