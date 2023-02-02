Педофил из Омска оказался бывшим учителем истории с развратным прошлым

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
Городу55 стали известны подробности о личности педофила, который получил 16 лет колонии за развратные и насильственные действия сексуального характера, а также за распространение детского порно и насилие в отношении силовиков. Как выяснилось, осужденный ранее работал учителем истории в омской школе № 132, где попался на домогательствах к одному из своих учеников.
Началась эта история еще летом 2013 года, когда омский СК сообщил о задержании учителя истории по подозрению в педофилии. По данным Города55, тогда Василий И. преподавал историю и был классным руководителем в школе № 132. В какой-то момент учитель стал уделять повышенное внимание одному из учеников своего класса — звонил ему каждый вечер, интересовался, как у него дела и чем он занимается. После этих бесед, которые длились несколько недель, Василий И. осмелел и пригласил школьника после уроков в свой кабинет. Там он заставил мальчика раздеться якобы для гигиенического осмотра, а в случае отказа пригрозил плохими отметками в дневнике. Этот «осмотр» продолжался трижды, после чего ученик рассказал обо всем родителям, которые и обратились к силовикам.
Во время обыска в жилище учителя истории с высшей категорией нашли внушительную коллекцию порнографических материалов с участием несовершеннолетних.
В первый раз уголовное дело учителя-педофила добралось до суда в январе 2014 года, а уже 24 июля был вынесен приговор. Однако потом это уголовное дело после жалоб и обжалований ушло другому составу судей, и 23 марта 2016 года началось новое рассмотрение. Новый вердикт суда прозвучал 30 июня того же года. По нему Василий И. получил 5 лет колонии.
Из мест лишения свободы историк-педофил освободился 16 октября 2018 года, после чего еще 6 лет должен был находиться под административным надзором.
Вот только надзор не дал результатов, и уже в июне 2019 года Василий И. взялся за старое. Используя свой педагогический «талант», бывший учитель приглашал к себе в гости несовершеннолетних мальчиков в возрасте от 14 до 15 лет, совершал с ними развратные и насильственные действия сексуального характера, а также снимал их обнаженными на фото и видео. В ходе следствия нашлись и другие прегрешения.
«Подсудимый скачивал в интернете порноконтект с участием несовершеннолетних и распространял его в социальных сетях среди своих знакомых. Помимо этого в мае 2021 года подсудимый через один из мессенджеров предложил 10-летнему мальчику совершить сексуальные действия. Эту переписку вовремя заметили родители ребенка, которые и обратились в правоохранительные органы», — рассказала Городу55 старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.
В момент задержания Василий И. оказал сопротивление и брызнул полицейскому в лицо из перцового баллончика, чем заработал для себя еще и статью за насилие в отношении представителя власти.
В итоге суд признал Василия И. виновным по некоторым пунктам обвинения, которых хватило на 16 лет колонии строгого режима, а также постановил назначить ему принудительные меры медицинского характера в амбулаторных условиях.
Отметим, что сам педофил со стажем вину так и не признал.