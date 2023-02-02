Педофил из Омска оказался бывшим учителем истории с развратным прошлым

Началась эта история еще летом 2013 года, когда омский СК сообщил о задержании учителя истории по подозрению в педофилии. По данным Города55, тогда Василий И. преподавал историю и был классным руководителем в школе № 132. В какой-то момент учитель стал уделять повышенное внимание одному из учеников своего класса — звонил ему каждый вечер, интересовался, как у него дела и чем он занимается. После этих бесед, которые длились несколько недель, Василий И. осмелел и пригласил школьника после уроков в свой кабинет. Там он заставил мальчика раздеться якобы для гигиенического осмотра, а в случае отказа пригрозил плохими отметками в дневнике. Этот «осмотр» продолжался трижды, после чего ученик рассказал обо всем родителям, которые и обратились к силовикам.