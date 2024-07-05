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Педофил

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2024
«Дядь, а ребенок твой?» Омич отбил мальчика у подозрительного мужчины в Москве
4 июля, 03:30
Жители Омской области убили односельчанина, виновного в убийстве 6-летней девочки
14 мая, 11:54
2023
Престарелый омич попался на разврате с 8-летней девочкой
11 октября 2023, 08:06
19 лет строгого режима. Срок заключения для омского педофила оставили без изменений
От действий мужчины пострадали 6 детей в возрасте от 6 до 12 лет.
10 октября 2023, 04:36
Омского таксиста, обвиняемого в развращении ребенка, отправили на два месяца в СИЗО
Есть версия, что мужчина уже совершал подобные преступления ранее.
29 сентября 2023, 05:28
Омские следователи накрыли ритуальщика из Воронежа, который развратил более 100 детей
27 июля 2023, 05:38
Омские полицейские ищут таксиста, который помог задержать педофила
20 июля 2023, 10:02
Шок. Приставал к 12-летней девочке. Омичка и таксист задержали педофила
19 июля 2023, 08:42
Педофила из Омска осудили на 7 лет за действия сексуального характера против ребенка
Ранее мужчина уже был судим за грабежи, разбой и насильственные действия сексуального характера.
30 июня 2023, 05:35
В Омской области педофила приговорили к 19 годам тюрьмы за домогательства к детям
От действий преступника пострадали 6 детей в возрасте от 6 до 12 лет.
18 мая 2023, 10:57
Грозит пожизненный срок. В Омске осудят педофила, преследовавшего девочек на улице
Ранее мужчина уже был судим за грабежи, разбой и насильственные действия сексуального характера.
15 мая 2023, 09:54
В Омске за нападение на ребенка педофилу грозит до 20 лет колонии
В скором времени уголовное дело рассмотрят в суде.
4 мая 2023, 03:48
Омская прокуратура подала апелляцию на приговор для курганского педофила
За изнасилование 9-летней девочки в Новоомском поселке мужчина получил 20 лет тюрьмы. Прокуратура не согласилась с мягким приговором.
28 марта 2023, 07:11
20 лет тюрьмы. В Омске вынесли приговор педофилу за изнасилование 9-летней девочки
2 марта 2023, 05:02
Еще один. В Омске вынесли приговор 30-летнему преподавателю, пристававшему к девочке
Мужчину осудили на 12 с лишним лет.
3 февраля 2023, 08:23
В Омской области предстанет перед судом серийный педофил
10 эпизодов. 59-летнего жителя Омской области обвиняют в систематических домогательствах к детям.
2 февраля 2023, 05:51
Обвинение готово. Дело об августовском изнасиловании в Новоомском рассмотрит суд
Уголовник-рецидивист предстанет перед омским облсудом за жестокое изнасилование маленькой девочки.
24 января 2023, 06:21
2022
Палка, нож и педофил. Тяжелый четверг в Омске
Итоги непростого дня.
27 октября 2022, 14:07
Проворонили педофила. Прокуратура проверит омские органы опеки
Прокуратура проверит омские органы опеки из-за «провороненного» педофила. Мужчина издевался над своими же детьми.
27 октября 2022, 09:16
В Омске родной отец целый год домогался своих маленьких детей
27 октября 2022, 07:02

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