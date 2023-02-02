Под суд в Омске пошел еще один педофил, снимавший порно с жертвами

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что сегодня в суде вынесли приговор ранее судимому 57-летнему омичу. Его признали виновным в 30 преступных эпизодах по ч. 1, ч. 5 ст. 135 УК РФ «развратные действия», п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера», пп. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 «изготовление материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» ч. 1 ст. 318 УК РФ «применение насилия к представителю власти».
С июня 2019 года по ноябрь 2020 года мужчина неоднократно зазывал к себе в гости 14 и 15-летних мальчиков, развращал их, насиловал, снимал обнаженных детей на видео и фотографировал. Обменивался таким контентом через соцсети. В мае 2021 года он начал общаться через мессенджер с 10-летним мальчиком. Нехорошую переписку увидели родители и обратились в органы.
Во время задержания мужчина использовал перцовый баллончик, смесь попала в лицо и глаза сотруднику полиции. Вину он не признал, ни во время следствия, ни находясь под стражей, ни на суде. Его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, сегодня сообщили о том, что скоро предстанет перед судом другой мужчина, также подозреваемый в многократных преступлениях по отношению к детям.