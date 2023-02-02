Под суд в Омске пошел еще один педофил, снимавший порно с жертвами

С июня 2019 года по ноябрь 2020 года мужчина неоднократно зазывал к себе в гости 14 и 15-летних мальчиков, развращал их, насиловал, снимал обнаженных детей на видео и фотографировал. Обменивался таким контентом через соцсети. В мае 2021 года он начал общаться через мессенджер с 10-летним мальчиком. Нехорошую переписку увидели родители и обратились в органы.