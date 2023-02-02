В Омской области предстанет перед судом серийный педофил

Выяснилось, что с июня 2020 года по март 2022 года мужчина приглашал домой детей бывшей сожительницы и еще одной знакомой. Детям он предлагал сладости и обещал подарки. Под этим предлогом домогался и совершал развратные действия. Потерпевшими признали 6 детей от 6 до 12 лет. Одна из жертв пожаловалась бабушке, та без промедления обратилась в органы.