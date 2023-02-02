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В Омской области предстанет перед судом серийный педофил

2 февраля 2023, 05:51
Фото: 1MI
иллюстрация
10 эпизодов. 59-летнего жителя Омской области обвиняют в систематических домогательствах к детям.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о том, что калачинские сотрудники ведомства утвердили обвинение для 59-летнего местного жителя. Он предстанет перед судом, обвиненный в совершении сексуальных домогательств по отношению к детям.
Мужчину обвиняют в совершении семи преступлений, классифицируемых по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и трех преступлений, классифицируемых по ч. 2 ст. 135 УК РФ «совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Выяснилось, что с июня 2020 года по март 2022 года мужчина приглашал домой детей бывшей сожительницы и еще одной знакомой. Детям он предлагал сладости и обещал подарки. Под этим предлогом домогался и совершал развратные действия. Потерпевшими признали 6 детей от 6 до 12 лет. Одна из жертв пожаловалась бабушке, та без промедления обратилась в органы.

Пока что свою вину мужчина не признал. На данный момент он находится под стражей. Уголовное дело будет рассматривать Калачинский городской суд.

Напомним, недавно на скамье подсудимых оказался педофил-рецидивист, который уже получал срок за насилие над детьми, но, выйдя на свободу, получил новый срок на 20 лет.

Омский педофил со стажем вновь отправился в колонию за насилие и детское порно
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#Дарья Зыкова#Омск#Прокуратура#Уголовное дело#Дети#Общество#Новости#Омская область#Калачинский район#Педофил#Дети, подростки
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