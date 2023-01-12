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Произошло массовое ДТП, выросли капиталы и зависть к блогерам. Омск сегодня

Сегодня, 14:55
Фото: 1MI
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Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Омская многодетная стримерша объяснила скандал в социальных сетях тем, что людям просто не интересно смотреть, как она часами стоит на кухне. Этого не замечают. Зато выпитый в эфире алкоголь, пока свекровь следит за детьми, порождает бурную реакцию. Также девушка сообщила, что раздувают скандал завистники. Например, недоброжелательница из Челябинска.

«Просто мне сильно завидуют»: омская стримерша «Кипишная» — об ажиотаже вокруг себя
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Новость № 2. «Ошибочка вышла». Омский речной порт увеличил свой уставной капитал в 160 с лишним раз. Ранее он составлял 61 336 рублей, а с 10 января «вырос» до 10 млн и 78 тыс. рублей. С чем это связано — неизвестно, возможно, компания собралась брать заем под залог капитала. Интересно, что в последний раз уставной капитал меняли в сентябре 2021 года по причине «исправления ошибок заявителя, допущенных при регистрации юридического лица». Это значит, что АО «Омречпорт» жил с ошибкой в уставном капитале 19 лет.

Омский Речной порт увеличил свой уставной капитал в 100 с лишним раз
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Новость № 3. Массовое ДТП с пострадавшими произошло сегодня днем на Ленинградском проспекте, около моста. «Лада Приора» вылетела на встречную полосу и столкнулась сначала с автобусом, а потом с грузовой «ГАЗелью». Та, в свою очередь, тоже оказалась на «встречке» и столкновения не закончились. Пострадали в результате ДТП 4 человека. 30-летний водитель «Лады» и его 25-летний пассажир, а также двое пожилых пассажиров автобуса — мужчины 59 и 83 лет.

Вылет на «встречку». Ленинградский мост в Омске перегородила массовая авария
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#Омск#ДТП#Город#Происшествия#Общество#Экономика#Новости#Омская область#Омский речной порт#Дарья Зыкова
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