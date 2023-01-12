Омский Речной порт увеличил свой уставной капитал в 100 с лишним раз

Согласно открытым данным, у акционерного общества «Омречпорт» резко вырос уставной капитал. До недавнего момента он составлял 61 336 рублей, но 10 января увеличился до 10 млн 78 тысяч, то есть в 160 с лишним раз.
С чем связаны такие изменения, неясно. Возможно, предприятие таким образом готовится взять крупный заём под залог своего уставного капитала.
Привлекает внимание тот факт, что в последний раз уставной капитал Речного порта изменился 2 сентября 2021 года, и это было «исправление ошибок заявителя, допущенное при регистрации юридического лица». Таким образом, некие ошибки, совершенные руководством АО, оставались незамеченными 19 лет.