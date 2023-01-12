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Вылет на «встречку». Ленинградский мост в Омске перегородила массовая авария

Сегодня, 10:12
Фото: пресс-служба ГИБДД Омской области

В крупной аварии на левобережной развязке моста в Омске пострадало 4 человека

В Омске на мосту пассажирский легковой автомобиль столкнулся с грузовой газелью. После их столкновения пострадали еще несколько автомобилей, в том числе, пассажирский автобус.

По омским соцсетям разошлись видеокадры с последствиями крупного ДТП на левобережной развязке Ленинградского моста. Столкнулся с «Приорой» автобус № 17, который ходит от железнодорожного вокзала к Новокировскому кладбищу. А на другой стороне дороги видно, как стоят другие автомобили-участники ДТП. Всего около 5 столкнувшихся.

Пресс-служба ГИБДД Омской области сообщила, что информация об этой аварии поступила в  13:20. Предварительно установлено, что 30-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением на Ленинградском проспекте и выехал на полосу встречного движения. Столкнулся с автобусом № 17, а после — с автомобилем «ГАЗель Валдай». От удара уже «ГАЗель» выехала на «встречку», где столкнулась с еще одной «ГАЗелью».

В результате ДТП водитель «Лады» и его 25-летний  пассажир доставлены в больницу, как и два пассажира автобуса - мужчины в возрасте 83 и 59 лет. Всего автобус вез 15 человек. 
Окончательно причины случившегося установят в ходе проверки. 

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что в ведомстве взяли на контроль проведение проверки и законность процессуальных решений. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства, чтобы дать правовую оценку действиям мужчины, допустившего ДТП.

Фото: пресс-служба ГИБДД Омской области
#Дарья Зыкова#Омск#Происшествия#Город#Новости#ДТП#ГИБДД#ДТП с пострадавшими#ДТП с автобусом
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