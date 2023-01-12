Вылет на «встречку». Ленинградский мост в Омске перегородила массовая авария

Пресс-служба ГИБДД Омской области сообщила, что информация об этой аварии поступила в 13:20. Предварительно установлено, что 30-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением на Ленинградском проспекте и выехал на полосу встречного движения. Столкнулся с автобусом № 17, а после — с автомобилем «ГАЗель Валдай». От удара уже «ГАЗель» выехала на «встречку», где столкнулась с еще одной «ГАЗелью».



В результате ДТП водитель «Лады» и его 25-летний пассажир доставлены в больницу, как и два пассажира автобуса - мужчины в возрасте 83 и 59 лет. Всего автобус вез 15 человек.

Окончательно причины случившегося установят в ходе проверки.