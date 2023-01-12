Вылет на «встречку». Ленинградский мост в Омске перегородила массовая авария

По омским соцсетям разошлись видеокадры с последствиями крупного ДТП на левобережной развязке Ленинградского моста. Столкнулся с «Приорой» автобус № 17, который ходит от железнодорожного вокзала к Новокировскому кладбищу. А на другой стороне дороги видно, как стоят другие автомобили-участники ДТП. Всего около 5 столкнувшихся.
Пресс-служба ГИБДД Омской области сообщила, что информация об этой аварии поступила в 13:20. Предварительно установлено, что 30-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением на Ленинградском проспекте и выехал на полосу встречного движения. Столкнулся с автобусом № 17, а после — с автомобилем «ГАЗель Валдай». От удара уже «ГАЗель» выехала на «встречку», где столкнулась с еще одной «ГАЗелью».
В результате ДТП водитель «Лады» и его 25-летний пассажир доставлены в больницу, как и два пассажира автобуса - мужчины в возрасте 83 и 59 лет. Всего автобус вез 15 человек.
Окончательно причины случившегося установят в ходе проверки.
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что в ведомстве взяли на контроль проведение проверки и законность процессуальных решений. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства, чтобы дать правовую оценку действиям мужчины, допустившего ДТП.