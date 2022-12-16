Кубок Первого канала опустошает «Авангард». В сборную вызвали капитана омской команды

Напомним, что до последнего момента в сборной происходили постоянные замены. За 4 дня до первого матча Владимира Ткачева из-за травмы заменили Сергеем Толчинским. Вчера команда успела провести новогодний корпоратив, «Авангард» брал паузу для подготовки к Кубку Первого канала. А уже сегодня четверо хоккеистов тренировались в Москве. «Ястребы» вернутся к встречам чемпионата КХЛ 19 декабря.