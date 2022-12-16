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Кубок Первого канала опустошает «Авангард». В сборную вызвали капитана омской команды

Сегодня, 12:47
Фото: www.hawk.ru

От омского «Авангарда» вызвали в сборную четвертого игрока для участия в Кубке

Дамир Шарипзянов присоединится к троим игрокам омского «Авангарда», вызванным в сборную России. Кубок Первого канала начнется в эти выходные.

Хоккейный клуб «Авангард» сообщил, что сборная России вызвала капитана Дамира Шарипзянова к другим «ястребам».

Дамир Шарипзянов уже тренировался сегодня в связке с Семеном Чистяковым. Сергей Толчинский и Арсений Грицюк отрабатывали связку с Кириллом Семеновым, воспитанником «Авангарда», сейчас работающего с клубом «АК Барс». Сочетания игроков отрабатывались на московской «ЦСКА-Арене». Омичей поставили во второе звено.

Уже 17 декабря пройдет первая встреча Кубка. Россия сыграет с Казахстаном, матч начнется в 14:30 по московскому времени.

Напомним, что до последнего момента в сборной происходили постоянные замены. За 4 дня до первого матча Владимира Ткачева из-за травмы заменили Сергеем Толчинским. Вчера команда успела провести новогодний корпоратив, «Авангард» брал паузу для подготовки к Кубку Первого канала. А уже сегодня четверо хоккеистов тренировались в Москве. «Ястребы» вернутся к встречам чемпионата КХЛ 19 декабря.

Замены в составе сборной России по хоккею. От «Авангарда» на кубок поедет Толчинский
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#Дарья Зыкова#Омск#Хоккей#Новости#Россия#Дамир Шарипзянов#Кубок#КХЛ#Сборная России#Авангард
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