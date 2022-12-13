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Замены в составе сборной России по хоккею. От «Авангарда» на кубок поедет Толчинский

Сегодня, 06:02
Фото: www.hawk.ru

Хоккеист от «Авангарда» Сергей Толчинский поедет на кубок вместо коллеги

Вызвали в сборную. Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский заменит на Кубке Первого канала Владимира Ткачева.

На сайте хоккейного клуба «Авангард» сообщили о грядущих изменениях в составе сборной России. На Кубок Первого канала должен был от омских ястребов отправиться Владимир Ткачев, но из-за травмы Владимир участвовать в кубке не сможет. В сборную вызвали другого нападающего — Сергея Толчинского.

От «ястребов» также вызвали в сборную Арсения Грицюка и Семена Чистякова. На Кубке Первого канала хоккеисты поборются со сборными Беларуси и Казахстана.

Кроме Владимира Ткачева травмировались перед кубком Артур Каюмов из «Локомотива», Анатолий Голышев из «Автомобилиста», Николай Коваленко из «Торпедо» и Марат Хайруллин из «СКА». Помимо Толчинского от «Авангарда» в сборную вызвали нападающих Михаила Григоренко от «ЦСКА» и Ярослава Лихачева от клуба «Амур».

Напомним, что в следующем году Кубок Первого канала должен пройти на омской G-Drive Арене, об этом сообщал на пресс-конференции Александр Крылов.

Омский «Авангард» станет футбольной командой
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#Дарья Зыкова#Хоккей#Новости#Омск#Сергей Толчинский#Владимир Ткачев#Сборная России#Кубок#G-Drive Арена
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