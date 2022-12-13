Замены в составе сборной России по хоккею. От «Авангарда» на кубок поедет Толчинский

Кроме Владимира Ткачева травмировались перед кубком Артур Каюмов из «Локомотива», Анатолий Голышев из «Автомобилиста», Николай Коваленко из «Торпедо» и Марат Хайруллин из «СКА». Помимо Толчинского от «Авангарда» в сборную вызвали нападающих Михаила Григоренко от «ЦСКА» и Ярослава Лихачева от клуба «Амур».