Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

По ощущениям -40, а в календаре осень. Ноябрь не раз заставит омичей переодеться

9 ноября 10:23
Фото: скриншот: сервис Ventusky

На смену аномальной жаре в Омск придет лютый холод до -40 по ощущениям

Ноябрь решил сменить милость на гнев. Жителям Омской области за неделю предстоит сменить плюс 5 на минус 40 по ощущениям.

Как видно в интерактивном сервисе погоды «Ventusky», завтра вечером омичей ждет новый слой снега. Местами он ляжет по области на 8 см.

К воскресенью, 13 числа, даже на юге области образуются сугробы, а в середине месяца область утонет в 12 см снега. У некоторых омских машин клиренс ниже. Жителям деревень стоит пораньше проверить снегоходы и лыжи. После середины месяца затишье ожидается только до 22 числа, потом опять снег будет падать беспрестанно.

Фото: скриншот сервиса ventusky

Зато ветер весь оставшийся ноябрь будет не быстрее велосипедиста, кроме самой середины месяца, на которую приходится самый пик погодных бед. Там ветер пересядет на электросамокат. И вот на этом то самокате к омичам придет лютая зима. 14 числа вечером будет еще +2, а 15 утром уже -18. 16 числа до -30.

На весь месяц влажность воздуха будет от 80 до 100%, как на курорте, только вместо тридцатиградусной жары — тридцатиградусный холод. Ощущаться температура 16 числа будет на -38 градусов.

Очень медленно будет теплеть к 23 числу, там ждем максимальные -5. 

Фото: скриншот сервиса ventusky

Синоптики, конечно, ошибаются. Другие сервисы рисуют не такую жуткую картину последствий циклона, но подготовиться омичам стоит — достать рукавицы, проветрить валенки, подготовить одеяла и домашний уют. И встречать под конец осени настоящую зиму, заглянувшую на теплый огонек аномальной жары.

Аномальная жара. Ноябрь в Омске обещает быть теплее, чем положено
Узнать подробнее
Омск целую неделю будет засыпать снегом и заливать дождем
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Погода в Омске#Новости#Омская область#Мороз#Снег#Ветер#Прогноз погоды
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10