Как видно в интерактивном сервисе погоды «Ventusky», завтра вечером омичей ждет новый слой снега. Местами он ляжет по области на 8 см.
К воскресенью, 13 числа, даже на юге области образуются сугробы, а в середине месяца область утонет в 12 см снега. У некоторых омских машин клиренс ниже. Жителям деревень стоит пораньше проверить снегоходы и лыжи. После середины месяца затишье ожидается только до 22 числа, потом опять снег будет падать беспрестанно.
Зато ветер весь оставшийся ноябрь будет не быстрее велосипедиста, кроме самой середины месяца, на которую приходится самый пик погодных бед. Там ветер пересядет на электросамокат. И вот на этом то самокате к омичам придет лютая зима. 14 числа вечером будет еще +2, а 15 утром уже -18. 16 числа до -30.
На весь месяц влажность воздуха будет от 80 до 100%, как на курорте, только вместо тридцатиградусной жары — тридцатиградусный холод. Ощущаться температура 16 числа будет на -38 градусов.
Очень медленно будет теплеть к 23 числу, там ждем максимальные -5.
Синоптики, конечно, ошибаются. Другие сервисы рисуют не такую жуткую картину последствий циклона, но подготовиться омичам стоит — достать рукавицы, проветрить валенки, подготовить одеяла и домашний уют. И встречать под конец осени настоящую зиму, заглянувшую на теплый огонек аномальной жары.