Зато ветер весь оставшийся ноябрь будет не быстрее велосипедиста, кроме самой середины месяца, на которую приходится самый пик погодных бед. Там ветер пересядет на электросамокат. И вот на этом то самокате к омичам придет лютая зима. 14 числа вечером будет еще +2, а 15 утром уже -18. 16 числа до -30.