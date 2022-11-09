Омск целую неделю будет засыпать снегом и заливать дождем

В ближайшую неделю в Омске ожидаются постоянные колебания температуры. Столбик термометра будет опускаться до минусовых отметок, а затем так же быстро подниматься до 0…+2 градусов. Активно будет идти снег с дождем.
Завтра, 10 ноября, температура воздуха составит 0…-2 градуса. В пятницу, 11 ноября, столбик термометра окажется на нуле, будет идти снег с дождем. В субботу, 12 ноября, ожидается небольшой потепление до +2, снег и дождь продолжат идти.
В воскресенье, 13 ноября, температура воздуха будет колебаться от -3 до +1 градуса, ожидается снег с дождем. В понедельник, 14 ноября, воздух прогреется до +2 градусов, выпадет 10.4 мм осадков. Во вторник, 15 ноября, снег и дождь продолжат идти, выпадет еще 6 мм осадков. Температура воздуха составит -7…+1 градус.
В среду, 16 ноября, в Омск придет резкое похолодание. Столбик термометра опустится до -13 градусов, пройдет снег. В четверг, 17 ноября, похолодание продолжится, температура воздуха составит -16 градусов. В пятницу, 18 ноября, характер погоды не изменится. Будет холодно до -9…-13 градусов.