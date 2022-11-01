В четверг, 3 ноября, готовимся принимать грязевые ванны, потому что ожидается снег с дождем при +6. Может быть, грязь подмерзнет с четверга на пятницу, но ненадолго, потому что на День народного единства ожидается +7 градусов и дождь со снегом. Ветер всю неделю будет переменчивый, но лишь чуть выше среднего.