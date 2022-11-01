Как сообщает пресс-служба Обь-Иртышского УГМС, на все начало ноября омичи и вовсе получат плюсовую температуру. Сегодня до + 6 и сухо. Но уже завтра ждем дождь, хотя температура не только не упадет, а еще и повысится на 2 градуса даже ночью.
В четверг, 3 ноября, готовимся принимать грязевые ванны, потому что ожидается снег с дождем при +6. Может быть, грязь подмерзнет с четверга на пятницу, но ненадолго, потому что на День народного единства ожидается +7 градусов и дождь со снегом. Ветер всю неделю будет переменчивый, но лишь чуть выше среднего.
Гидрометцентр России поделился у себя на портале предварительным прогнозом на весь ноябрь. По данным федеральных синоптиков, погода будет баловать жителей Омской области и соседних регионов теплом. Но назвать это нормальным явлением нельзя. Средняя температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше многолетних значений, хотя количество осадков прогнозируется в пределах нормы.