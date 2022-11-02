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В Омске аварийные деревья в центре города заменили на остролистные клены

2 ноября 03:16
Фото: мэрия Омска

В Омске аварийные деревья на улице Почтовой заметили на 40 кленов

В один день прошла вырубка старых деревьев и посадка новых.

В Омске на улице Почтовой вместо 25 аварийных кленов высадили 40 остролистных кленов. По словам директора директора по зеленому хозяйству «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Михаила Киреева, старые деревья были в плачевном состоянии, ветки падали при любом порыве ветра.

Специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» вместе с АО «Омскэлектро» проверили провода, чтобы их не повредили при посадке новых деревьев. Новые зеленые насаждения высадили на улице в течение одного дня.

Отметим, что до конца ноября молодые лиственницы появятся на улицах Чкалова, Маяковского и Ильинской.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Благоустройство#Вырубка деревье#Аварийные деревья#Деревья
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