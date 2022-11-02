В Омске аварийные деревья в центре города заменили на остролистные клены

В Омске на улице Почтовой вместо 25 аварийных кленов высадили 40 остролистных кленов. По словам директора директора по зеленому хозяйству «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Михаила Киреева, старые деревья были в плачевном состоянии, ветки падали при любом порыве ветра.
Специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» вместе с АО «Омскэлектро» проверили провода, чтобы их не повредили при посадке новых деревьев. Новые зеленые насаждения высадили на улице в течение одного дня.
Отметим, что до конца ноября молодые лиственницы появятся на улицах Чкалова, Маяковского и Ильинской.