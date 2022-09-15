В тренерском составе омского «Авангарда» произошла отставка

Накануне председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов анонсировал изменения в тренерском штабе команды, однако опроверг слухи о возможной отставке Рябыкина. Напомним, команда под его руководством потерпела пять поражений подряд на старте сезона. Сам Рябыкин не внес определенности, заявив: «Судьба любого тренера быть уволенным, рано или поздно. Я этого не боюсь». Впрочем, Крылов заявил, что выводы о работе главного тренера пока делать рано.