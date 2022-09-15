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В тренерском составе омского «Авангарда» произошла отставка

15 сентября 15:21
Фото: ХК "Авангард"

Омский «Авангард» на фоне серии поражений уволил ассистента Рябыкина

Ранее Александр Крылов анонсировал перестановки в тренерском штабе.

В ХК «Авангард» уволили ассистента главного тренера Константина Курашева, сообщает «Чемпионат». 60-летний специалист в прошлом сезоне возглавлял «Омские крылья» в ВХЛ, а в этом году стал помощником главного тренера «Авангарда» Дмитрия Рябыкина.

В тренерском штабе клуба после увольнений Курашева остаются восемь специалистов.

Накануне председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов анонсировал изменения в тренерском штабе команды, однако опроверг слухи о возможной отставке Рябыкина. Напомним, команда под его руководством потерпела пять поражений подряд на старте сезона. Сам Рябыкин не внес определенности, заявив: «Судьба любого тренера быть уволенным, рано или поздно. Я этого не боюсь». Впрочем, Крылов заявил, что выводы о работе главного тренера пока делать рано.

Сегодня «Авангард» встретится с «Барысом» в Нур-Султане. Это шестой матч с начала сезона, пока в копилке омичей лишь одно очко.

#Екатерина Чаплинская#Спорт#Новости#Авангард#Тренер#Дмитрий Рябыкин
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