В тренерском составе омского «Авангарда» произошла отставка

В ХК «Авангард» уволили ассистента главного тренера Константина Курашева, сообщает «Чемпионат». 60-летний специалист в прошлом сезоне возглавлял «Омские крылья» в ВХЛ, а в этом году стал помощником главного тренера «Авангарда» Дмитрия Рябыкина.
В тренерском штабе клуба после увольнений Курашева остаются восемь специалистов.
Накануне председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов анонсировал изменения в тренерском штабе команды, однако опроверг слухи о возможной отставке Рябыкина. Напомним, команда под его руководством потерпела пять поражений подряд на старте сезона. Сам Рябыкин не внес определенности, заявив: «Судьба любого тренера быть уволенным, рано или поздно. Я этого не боюсь». Впрочем, Крылов заявил, что выводы о работе главного тренера пока делать рано.
Сегодня «Авангард» встретится с «Барысом» в Нур-Султане. Это шестой матч с начала сезона, пока в копилке омичей лишь одно очко.