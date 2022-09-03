Отмена забега, наклейки на транспорте и погодные качели. Главные новости Омска

В Омске внезапно отменили экиден, который должен был пройти 24 сентября. Омский аэропорт сообщил, что не сможет пустить бегунов на взлетную полосу «по не зависящим от руководства обстоятельств». Организаторы SIM решили не готовить все в спешке, поэтому перенесли мероприятие. Новая дата пока неизвестна.