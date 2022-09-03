Отмена забега, наклейки на транспорте и погодные качели. Главные новости Омска

Новость № 1.
В Омске внезапно отменили экиден, который должен был пройти 24 сентября. Омский аэропорт сообщил, что не сможет пустить бегунов на взлетную полосу «по не зависящим от руководства обстоятельств». Организаторы SIM решили не готовить все в спешке, поэтому перенесли мероприятие. Новая дата пока неизвестна.
Новость № 2.
На омские улицы вышли автобусы, троллейбусы и трамваи с символикой 200-летия Омской области. Планируется, что новое брендирование появится на 37 единицах общественного транспорта. Подвижной состав украшают с помощью специальной антивандальной пленки, которая не позволит изображению выгореть.
Новость № 3.
В ближайшие дни омичей ждут серьезные погодные перепады. Синоптики предупредили жителей, что сегодня вечером и завтра, 4 сентября, на регион обрушатся ливни, грозы, град и штормовой ветер, порывы которого будут достигать 18-23м/с.
А новая рабочая неделя я вовсе сулит жителям региона заморозки. По прогнозам метеорологов, ночью с 5 на 6 сентября температура в приземном слое составит 0…-2 градуса.