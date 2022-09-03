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Омский аэропорт решил не пускать бегунов на взлетную полосу

3 сентября 13:00
Фото: 1MI

В Омске отменили забег по взлетной полосе аэропорта

Из-за того, что Омский аэропорт передумал, мероприятие решили не проводить.

Сегодня, 3 сентября, организаторы забегов SIM сообщили об отмене экидена, который должен был пройти 24 февраля. Планировалось, что забег пройдет на территории Омского аэропорта. Однако планы внезапно изменились.

«После сообщения омского аэропорта о невозможности проведения эстафеты, вызванного объективными и не зависящими от руководства этого объекта обстоятельствами, нам понадобилось некоторое время для проработки альтернативного варианта проведения», - рассказали организаторы SIM.

Однако из-за того, что до экидена осталось совсем мало времени, а для его проведения нужно подготовить документы, с помощью которых городские власти могли бы перекрыть дороги, организация решила не проводить событие в этом году.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Забег#Аэропорт
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