Омский аэропорт решил не пускать бегунов на взлетную полосу

Сегодня, 3 сентября, организаторы забегов SIM сообщили об отмене экидена, который должен был пройти 24 февраля. Планировалось, что забег пройдет на территории Омского аэропорта. Однако планы внезапно изменились.
«После сообщения омского аэропорта о невозможности проведения эстафеты, вызванного объективными и не зависящими от руководства этого объекта обстоятельствами, нам понадобилось некоторое время для проработки альтернативного варианта проведения», - рассказали организаторы SIM.
Однако из-за того, что до экидена осталось совсем мало времени, а для его проведения нужно подготовить документы, с помощью которых городские власти могли бы перекрыть дороги, организация решила не проводить событие в этом году.