На омский общественный транспорт нанесли антивандальные наклейки

Изображение находится на антивандальной самоклеящейся пленке с полноцветной печатью. Поскольку она защищает картинку от света, изображение не выгорает. Сейчас по городу уже ездят 12 брендированных автобусов, несколько троллейбусов и трамваев. Брендирование – дело кропотливое и медленное. На оклейку одного трамвая уходит шесть часов.