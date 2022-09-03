На омский общественный транспорт нанесли антивандальные наклейки

В Омске начали наносить новое брендирование на пассажирский транспорт в честь празднования 200-летия Омской области. Планируется, что надписями и изображениями с юбилейной стилистикой оклеят 37 единиц транспорта. В их числе находятся автобусы, трамваи и троллейбусы, в том числе новые «Адмиралы».
Изображение находится на антивандальной самоклеящейся пленке с полноцветной печатью. Поскольку она защищает картинку от света, изображение не выгорает. Сейчас по городу уже ездят 12 брендированных автобусов, несколько троллейбусов и трамваев. Брендирование – дело кропотливое и медленное. На оклейку одного трамвая уходит шесть часов.