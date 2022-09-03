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На омский общественный транспорт нанесли антивандальные наклейки

3 сентября 09:41
Фото: правительство Омской области

Омский транспорт украсили символикой 200-летия региона

Транспорт украсили в честь 200-летия Омской области.

В Омске начали наносить новое брендирование на пассажирский транспорт в честь празднования 200-летия Омской области. Планируется, что надписями и изображениями с юбилейной стилистикой оклеят 37 единиц транспорта. В их числе находятся автобусы, трамваи и троллейбусы, в том числе новые «Адмиралы».

Изображение находится на антивандальной самоклеящейся пленке с полноцветной печатью. Поскольку она защищает картинку от света, изображение не выгорает. Сейчас по городу уже ездят 12 брендированных автобусов, несколько троллейбусов и трамваев. Брендирование – дело кропотливое и медленное. На оклейку одного трамвая уходит шесть часов.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Транспорт
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