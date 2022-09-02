Омскому «Авангарду» и «Сочи» пригрозили санкциями из-за массовых драк

Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин в эфире программы «Овертайм» рассказал о предупреждении, которое клуб получил из Континентальной хоккейной лиги.
«Сомневаюсь, что в матчах регулярного чемпионата между «Авангардом» и «Сочи» снова повторятся массовые драки. КХЛ уже прислала и нам, и сочинцам письма, что если еще раз такое повторится, то лига будет принимать какие-то меры. Но я еще раз повторю, что это идет не с нашей стороны, а со стороны тренерского штаба «Сочи». Если они будут хотеть этого, то это будет. В таком случае КХЛ накажет обе команды? Думаю, что да», — уверен Рябыкин.
Напомним первый кулачный бой между «Авангардом» и ХК «Сочи» случился на предсезонном турнире Sochi Hockey Open 2022. Уже на 4 секунде матча команды сошлись в рукопашную. Вмешались судьи, игроков разняли, но стычки возникали и далее по ходу этого поединка. В итоге после финального свистка команды насобирали на двоих 160 штрафных минут.
Следующее ледовое побоище между «ястребами» и сочинцами произошло в Санкт-Петербурге на турнире имени Николая Пучкова. Сразу после стартового свистка игроки затеяли драку в формате 5 на 5, которая длилась около минуты.
Добавим, что ранее Город55 вспомнил самые запоминающиеся драки с участием «Авангарда». Смотрим здесь.