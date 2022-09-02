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Омскому «Авангарду» и «Сочи» пригрозили санкциями из-за массовых драк

2 сентября 09:24
Фото: ХК "Авангард"
По словам наставника «ястребов», обе команды уже получили письма от КХЛ.

Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин в эфире программы «Овертайм» рассказал о предупреждении, которое клуб получил из Континентальной хоккейной лиги. 

«Сомневаюсь, что в матчах регулярного чемпионата между «Авангардом» и «Сочи» снова повторятся массовые драки. КХЛ уже прислала и нам, и сочинцам письма, что если еще раз такое повторится, то лига будет принимать какие-то меры. Но я еще раз повторю, что это идет не с нашей стороны, а со стороны тренерского штаба «Сочи». Если они будут хотеть этого, то это будет. В таком случае КХЛ накажет обе команды? Думаю, что да», — уверен Рябыкин. 

Напомним первый кулачный бой между «Авангардом» и ХК «Сочи» случился на предсезонном турнире  Sochi Hockey Open 2022. Уже на 4 секунде матча команды сошлись в рукопашную. Вмешались судьи, игроков разняли, но стычки возникали и далее по ходу этого поединка. В итоге после финального свистка команды насобирали на двоих 160 штрафных минут. 

Следующее ледовое побоище между «ястребами» и сочинцами произошло в Санкт-Петербурге на турнире имени Николая Пучкова. Сразу после стартового свистка игроки затеяли драку в формате 5 на 5, которая длилась около минуты. 

Добавим, что ранее Город55 вспомнил самые запоминающиеся драки с участием «Авангарда». Смотрим здесь

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Сочи#Санкт-Петербург#Хоккей#Авангард#ЧП
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