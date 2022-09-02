Омскому «Авангарду» и «Сочи» пригрозили санкциями из-за массовых драк

Напомним первый кулачный бой между «Авангардом» и ХК «Сочи» случился на предсезонном турнире Sochi Hockey Open 2022. Уже на 4 секунде матча команды сошлись в рукопашную. Вмешались судьи, игроков разняли, но стычки возникали и далее по ходу этого поединка. В итоге после финального свистка команды насобирали на двоих 160 штрафных минут.