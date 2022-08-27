На «трассе смерти» в Омской области стали предупреждать о тумане

На участке трассы Омск — Тюмень в Крутинском районе, которую называют «трассой смерти» из-за большого количества ДТП, появились предупреждающие щиты, сообщили в региональном УГИБДД. Водителей предупреждают: «Внимание! Возможно образование тумана». Скорость на участке ограничена до 70 км/час.
На трассе уже долгое время периодически сильно снижается видимость из-за тумана и дыма от лесных пожаров в Тюменской области и ХМАО. Уже не раз это становилось причиной серьезных аварий. Так, в середине августа там произошло тройное ДТП, в котором пострадала 52-летняя женщина. В другом случае легковушку зажало между двумя фурами.
«При проезде участка с недостаточной видимостью следует снизить скорость движения, не совершать маневров, связанных с изменением траектории движения, а также при ухудшении видимости привлечь внимание других участников дорожного движения включением аварийной сигнализации», — призывают в ГИБДД.