На «трассе смерти» в Омской области стали предупреждать о тумане

На трассе уже долгое время периодически сильно снижается видимость из-за тумана и дыма от лесных пожаров в Тюменской области и ХМАО. Уже не раз это становилось причиной серьезных аварий. Так, в середине августа там произошло тройное ДТП, в котором пострадала 52-летняя женщина. В другом случае легковушку зажало между двумя фурами.