Густой дым на омской «трассе смерти» привел к массовому ДТП

В УГИБДД по Омской области предупредили водителей об ухудшении видимости на федеральной трассе Омск – Тюмень, которую в народе за обилие тяжелых ДТП прозвали «трассой смерти», на участке с 428 по 430 километр. Сегодня рано утром из-за дыма здесь уже произошла массовая авария.
«Предварительно установлено, что 53-летний водитель автомобиля Honda в районе 430 километра столкнулся с ВАЗ-2106, которым управлял 60-летний мужчина. После удара «шестерка» проехала вперед и врезалась в Nissan c 35-летней женщиной за рулем», – пояснили Городу55 в УГИБДД по Омской области.
Как сообщили в ведомстве, все эти автомобили снизили скорость из-за задымления на трассе.
Однако и после этого столкновения не прекратились: 51-летний водитель Volkswagen въехал в первого участника этой массовой аварии, – автомобиль Honda.
В результате ДТП пострадала 52-летняя пассажирка Honda. Женщине понадобилась медицинская помощь.
Напомним, это не первое ДТП из-за дыма на трассе. С начала августа в ХМАО и Тюменской области горят леса. Несколько дней дымка из-за пожаров держалась и в Омске.