Густой дым на омской «трассе смерти» привел к массовому ДТП

В УГИБДД по Омской области предупредили водителей об ухудшении видимости на федеральной трассе Омск – Тюмень, которую в народе за обилие тяжелых ДТП прозвали «трассой смерти», на участке с 428 по 430 километр. Сегодня рано утром из-за дыма здесь уже произошла массовая авария.