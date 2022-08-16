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Густой дым на омской «трассе смерти» привел к массовому ДТП

Густой дым на омской «трассе смерти» привел к массовому ДТП

Сегодня, 09:19
Фото: УГИБДД по Омской области
По информации региональной Госавтоинспекции, есть пострадавшие.

В УГИБДД по Омской области предупредили водителей об ухудшении видимости на федеральной трассе Омск – Тюмень, которую в народе за обилие тяжелых ДТП прозвали «трассой смерти», на участке с 428 по 430 километр. Сегодня рано утром из-за дыма здесь уже произошла массовая авария. 

«Предварительно установлено, что 53-летний водитель автомобиля Honda в районе 430 километра столкнулся с ВАЗ-2106, которым управлял 60-летний мужчина. После удара «шестерка» проехала вперед и врезалась в Nissan c 35-летней женщиной за рулем», – пояснили Городу55 в УГИБДД по Омской области. 

Как сообщили в ведомстве, все эти автомобили снизили скорость из-за задымления на трассе. 

Фото: УГИБДД по Омской области

Однако и после этого столкновения не прекратились: 51-летний водитель Volkswagen въехал в первого участника этой массовой аварии, – автомобиль Honda.  

Фото: УГИБДД по Омской области

В результате ДТП пострадала 52-летняя пассажирка Honda. Женщине понадобилась медицинская помощь. 

Напомним, это не первое ДТП из-за дыма на трассе. С начала августа в ХМАО и Тюменской области горят леса. Несколько дней дымка из-за пожаров держалась и в Омске.

#Василий Попов#Город#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Полиция#ДТП#Авария#Дым#Пожары
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