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Густой дым на трассе Омск – Тюмень стал причиной тройного ДТП

Густой дым на трассе Омск – Тюмень стал причиной тройного ДТП

Сегодня, 11:49
Фото: УГИБДД по Омской области.
По информации силовиков, в этой аварии пострадала 43-летняя женщина.

Сегодня ночью задымление на федеральной трассе Омск – Тюмень в Крутинском районе Омской области спровоцировало массовое ДТП с участием трех автомобилей. 

«Предварительно в 01:15 в районе 429 километра автодороги 56-летний водитель большегруза DAF столкнулся с автомобилем Hyundai Getz, которым управлял 43-летний мужчина», – пояснили Городу55 в УГИБДД по Омской области. 

После удара легковушка проехала вперед и влетела в грузовик FAW c 53-летним мужчиной за рулем. 

При этом, как отмечают в ведомстве, все автомобили вынуждено остановились на трассе из-за густого дыма. Судя по фотографиям с места, видимость в этот момент была практически нулевая. 

Фото: УГИБДД по Омской области.

Без пострадавших в этой аварии не обошлось, – медицинская помощь понадобилась 43-летней пассажирке Hyundai Getz.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#ДТП#Дым#Лесной пожар
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