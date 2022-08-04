Густой дым на трассе Омск – Тюмень стал причиной тройного ДТП

Сегодня ночью задымление на федеральной трассе Омск – Тюмень в Крутинском районе Омской области спровоцировало массовое ДТП с участием трех автомобилей.
«Предварительно в 01:15 в районе 429 километра автодороги 56-летний водитель большегруза DAF столкнулся с автомобилем Hyundai Getz, которым управлял 43-летний мужчина», – пояснили Городу55 в УГИБДД по Омской области.
После удара легковушка проехала вперед и влетела в грузовик FAW c 53-летним мужчиной за рулем.
При этом, как отмечают в ведомстве, все автомобили вынуждено остановились на трассе из-за густого дыма. Судя по фотографиям с места, видимость в этот момент была практически нулевая.
Без пострадавших в этой аварии не обошлось, – медицинская помощь понадобилась 43-летней пассажирке Hyundai Getz.