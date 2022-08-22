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Омичей ждет стремительный рост цен на такси

22 августа 09:49
Фото: 1MI

В Омске повысят тарифы на поездки в «Яндекс Такси»

Тарифы в «Яндекс Такси» в ближайшее время станут больше.

«Яндекс Такси» и таксопарки обновляют тарифы в Омске, сообщили в пресс-службе Яндекс Go. Теперь поездка длиной 3 км и 8.5 минут пути в тарифе «Эконом» составит 87 рублей. Ранее цена составляла 81 рубль.

«Это решение мы приняли совместно с нашими партнерами в регионе таким образом, чтобы с одной стороны улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание, а с другой – по-прежнему остаться сервисом, который доступен максимально большой аудитории», - рассказали в пресс-службе компании.

В организации считают, что новая структура тарифов обеспечит водителям необходимую плотность заказов, благодаря чему они смогут получать стабильный доход, который сможет быть больше, чем раньше. Планируется, что такой подход привлечет в систему дополнительное количество водителей, поэтому повышенный коэффициент будет срабатывать реже.

Отметим, что в первой половине 2022 года моменты высокого спроса были часто из-за нехватки машин и водителей. О фактических изменениях таксопарки и «Яндекс Такси» оповестят водителей напрямую в ближайшее время.

#Вероника Жукова#Общество#Омск#Новости#Такси#Цены
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