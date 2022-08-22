Омичей ждет стремительный рост цен на такси

В организации считают, что новая структура тарифов обеспечит водителям необходимую плотность заказов, благодаря чему они смогут получать стабильный доход, который сможет быть больше, чем раньше. Планируется, что такой подход привлечет в систему дополнительное количество водителей, поэтому повышенный коэффициент будет срабатывать реже.