Омичей ждет стремительный рост цен на такси

«Яндекс Такси» и таксопарки обновляют тарифы в Омске, сообщили в пресс-службе Яндекс Go. Теперь поездка длиной 3 км и 8.5 минут пути в тарифе «Эконом» составит 87 рублей. Ранее цена составляла 81 рубль.
«Это решение мы приняли совместно с нашими партнерами в регионе таким образом, чтобы с одной стороны улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание, а с другой – по-прежнему остаться сервисом, который доступен максимально большой аудитории», - рассказали в пресс-службе компании.
В организации считают, что новая структура тарифов обеспечит водителям необходимую плотность заказов, благодаря чему они смогут получать стабильный доход, который сможет быть больше, чем раньше. Планируется, что такой подход привлечет в систему дополнительное количество водителей, поэтому повышенный коэффициент будет срабатывать реже.
Отметим, что в первой половине 2022 года моменты высокого спроса были часто из-за нехватки машин и водителей. О фактических изменениях таксопарки и «Яндекс Такси» оповестят водителей напрямую в ближайшее время.