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Медведи, дамба и полуразрушенный дом. Что случилось в Омске в первый день августа

Медведи, дамба и полуразрушенный дом. Что случилось в Омске в первый день августа

Вчера, 20:30
Фото: Город55
Итоги дня - версия Города55.

Новость №1. Аварийная.  Дом на улице 2-й Совхозной, где после сильнейшего ливня рухнул потолок, не планируют расселять. Сейчас управляющая компания «Жилищник-3» разбирает завалы, убирает керамзит и деревянные перекрытия. В квартирах, где потолок еще не обвалился, пообещали поставить подпорки. 

Аварийный дом с рухнувшим потолком в Омске не будут расселять
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Новость №2. Речная. Омская прокуратура начала проверку из-за самовольной дамбы на реке Оша - только сейчас ведомство заинтересовалось проблемой, о которой рыбаки говорили с весны. Интересно, что в минприроды отрицали проблему и заявляли, что обмеление Оши связано с маловодным периодом. 

Река Оша критически обмелела из-за самовольной дамбы в Омской области
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Новость №3. Больничная. В Омске уволили главврача роддома №5, который планируют расформировать. Для коллег специалиста его увольнение оказалось неприятной неожиданностью. 

В Омске уволили главврача роддома №5, который планируют расформировать
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Бонусная новость. Город55 поинтересовался у экспертов, в чем причина возможного появления косолапых в границах областного центра. Оказалось, что медведи приближаются к границам Омска по вине людей. Подробнее об этом - в материале ниже. 

Медведи в границах Омска: почему, зачем и что с ними делать?
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