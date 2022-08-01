Медведи, дамба и полуразрушенный дом. Что случилось в Омске в первый день августа

Новость №1. Аварийная. Дом на улице 2-й Совхозной, где после сильнейшего ливня рухнул потолок, не планируют расселять. Сейчас управляющая компания «Жилищник-3» разбирает завалы, убирает керамзит и деревянные перекрытия. В квартирах, где потолок еще не обвалился, пообещали поставить подпорки.
Новость №2. Речная. Омская прокуратура начала проверку из-за самовольной дамбы на реке Оша - только сейчас ведомство заинтересовалось проблемой, о которой рыбаки говорили с весны. Интересно, что в минприроды отрицали проблему и заявляли, что обмеление Оши связано с маловодным периодом.
Новость №3. Больничная. В Омске уволили главврача роддома №5, который планируют расформировать. Для коллег специалиста его увольнение оказалось неприятной неожиданностью.
Бонусная новость. Город55 поинтересовался у экспертов, в чем причина возможного появления косолапых в границах областного центра. Оказалось, что медведи приближаются к границам Омска по вине людей. Подробнее об этом - в материале ниже.