Медведи, дамба и полуразрушенный дом. Что случилось в Омске в первый день августа

Новость №2. Речная. Омская прокуратура начала проверку из-за самовольной дамбы на реке Оша - только сейчас ведомство заинтересовалось проблемой, о которой рыбаки говорили с весны. Интересно, что в минприроды отрицали проблему и заявляли, что обмеление Оши связано с маловодным периодом.