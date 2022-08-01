Река Оша критически обмелела из-за самовольной дамбы в Омской области

В мае 2022 года неизвестные перекрыли русло реки с помощью спецтехники в 3 км выше по течению на северо-восток от деревни Усть-Логатка. Из-за этого уровень воды ниже по течению резко снизился, что чревато серьезными проблемами для экосистемы реки.