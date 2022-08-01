Река Оша критически обмелела из-за самовольной дамбы в Омской области

Прокуратура Крутинского района начала проверку из-за самовольно возведенной земельной дамбы, которая перекрывает русло реки Оша.
В мае 2022 года неизвестные перекрыли русло реки с помощью спецтехники в 3 км выше по течению на северо-восток от деревни Усть-Логатка. Из-за этого уровень воды ниже по течению резко снизился, что чревато серьезными проблемами для экосистемы реки.
Кроме того, с весны 2022 года озеро Ачикуль стали использовать для промышленного рыболовства. В прокуратуре отметили, что задержание воды в озере может способствовать рыболовам.
Отметим, что рыболовы забили тревогу в конце мая. Они делились фотографиями в соцсетях, где видно, что стало с рекой.
«Про Ошу можно забывать, все что ниже Хуторов, там закопали речку», — рассказывал в июне рыбак Николай Федоров.
Прокуратура теперь будет выяснять, кто установил дамбу и насколько эти действия были вредными для самой реки, животного и растительного мира. Материалы проверки передали в правоохранительные органы.
Отметим, ранее в миприроды Городу55 объясняли обмеление Оши маловодным периодом. Также министерство 23 июня провело собственную проверку и обнаружило ту же дамбу, которая «нарушает естественный водный режим», задерживая сток в озере Ачикуль.