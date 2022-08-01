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Река Оша критически обмелела из-за самовольной дамбы в Омской области

Река Оша критически обмелела из-за самовольной дамбы в Омской области

Сегодня, 13:48
Фото: 1MI

Омская прокуратура начала проверку из-за самовольной дамбы на реке Оша

О сильном обмелении реки рассказывали рыбаки еще с весны. Реакция последовала только в августе.

Прокуратура Крутинского района начала проверку из-за самовольно возведенной земельной дамбы, которая перекрывает русло реки Оша.

В мае 2022 года неизвестные перекрыли русло реки с помощью спецтехники в 3 км выше по течению на северо-восток от деревни Усть-Логатка. Из-за этого уровень воды ниже по течению резко снизился, что чревато серьезными проблемами для экосистемы реки.

Кроме того, с весны 2022 года озеро Ачикуль стали использовать для промышленного рыболовства. В прокуратуре отметили, что задержание воды в озере может способствовать рыболовам.

Отметим, что рыболовы забили тревогу в конце мая. Они делились фотографиями в соцсетях, где видно, что стало с рекой.

«Про Ошу можно забывать, все что ниже Хуторов, там закопали речку», — рассказывал в июне рыбак Николай Федоров.

Прокуратура теперь будет выяснять, кто установил дамбу и насколько эти действия были вредными для самой реки, животного и растительного мира. Материалы проверки передали в правоохранительные органы.

Отметим, ранее в миприроды Городу55 объясняли обмеление Оши маловодным периодом. Также министерство 23 июня провело собственную проверку и обнаружило ту же дамбу, которая «нарушает естественный водный режим», задерживая сток в озере Ачикуль.

 

Фото: Исай Рыбулин / скришот "Рыбалка в Омске"
#Вероника Жукова#Омская область#Река#Прокуратура Омской области#Общество
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