В Омске уволили главврача роддома №5, который планируют расформировать

Сегодня, 1 августа, ушел в отставку главный врач родильного дома №5 Владимир Толкач. Как сообщил NGS55 со ссылкой на источник, после вызова в минздрав Толкач объявил коллегам, что его увольняют с завтрашнего дня. Для персонала это стало неожиданностью.
По данным источника, коллеги не поддерживают увольнение главврача.
В омском минздраве изданию подтвердили отставку Толкача и сообщили, что ему предложили варианты для продолжения работы, однако пока их не озвучивают публично. Городу55 в ведомстве также подтвердили эту информацию.
Владимир Толкач возглавляет роддом №5 с 2005 года. В этом году стало известно о планах по реорганизации учреждения. Здание хотят передать в распоряжение МСЧ-4. Коллектив обещали трудоустроить в других медицинских учреждениях города.