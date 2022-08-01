В Омске уволили главврача роддома №5, который планируют расформировать

Сегодня, 1 августа, ушел в отставку главный врач родильного дома №5 Владимир Толкач. Как сообщил NGS55 со ссылкой на источник, после вызова в минздрав Толкач объявил коллегам, что его увольняют с завтрашнего дня. Для персонала это стало неожиданностью.