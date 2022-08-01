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В Омске уволили главврача роддома №5, который планируют расформировать

В Омске уволили главврача роддома №5, который планируют расформировать

Вчера, 17:42
Фото: 1MI
Увольнение главного врача, возглавлявшего роддом 17 лет, стало внезапным.

Сегодня, 1 августа, ушел в отставку главный врач родильного дома №5 Владимир Толкач. Как сообщил NGS55 со ссылкой на источник, после вызова в минздрав Толкач объявил коллегам, что его увольняют с завтрашнего дня. Для персонала это стало неожиданностью.

По данным источника, коллеги не поддерживают увольнение главврача.

В омском минздраве изданию подтвердили отставку Толкача и сообщили, что ему предложили варианты для продолжения работы, однако пока их не озвучивают публично. Городу55 в ведомстве также подтвердили эту информацию.

Владимир Толкач возглавляет роддом №5 с 2005 года. В этом году стало известно о планах по реорганизации учреждения. Здание хотят передать в распоряжение МСЧ-4. Коллектив обещали трудоустроить в других медицинских учреждениях города.

#Новости#Роддом#Отставка
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