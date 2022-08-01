Аварийный дом с рухнувшим потолком в Омске не будут расселять

В администрации Омска прокомментировали ситуацию с обрушением потолка в доме на улице 2-й Совхозной, 87Б. Авария случилась во время недавнего ливня, 30 июля. На втором этаже рухнуло межпотолочное покрытие — к счастью, в пустующей квартире, иначе с немалой вероятностью были бы пострадавшие. Обвал был крупный — примерно 20 кв. м.
Сейчас управляющая компания «Жилищник-3» разбирает завалы, убирает керамзит и деревянные перекрытия. Эту работу планируют завершить до конца дня. В квартире, которая находится ниже, тоже обвис потолок. УК обязали поставить подпорки.
На этом пока все. По поводу дальнейшей судьбы жильцов новости не слишком оптимистичны. Дом признали аварийным в октябре 2017 года, но расселения в ближайшее время ждать не стоит. По данным департамента жилищной политики, сейчас расселяют дома, которые признали аварийными до января 2017 года (и очередь растянулась до конца 2020-х годов). Внеочередно дом могут расселить только по судебному решению. Соответственно, сначала надо подать в суд, выиграть процесс и встать уже в «судебную» очередь.
В администрации лишь предложили жильцам, которые хотят переехать, предоставить квартиры по найму из «маневренного фонда».
Отметим, в доме восемь квартир, две из них в муниципальной собственности, шесть приватизированы жильцами. Некоторые из них пустуют.