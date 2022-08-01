Аварийный дом с рухнувшим потолком в Омске не будут расселять

На этом пока все. По поводу дальнейшей судьбы жильцов новости не слишком оптимистичны. Дом признали аварийным в октябре 2017 года, но расселения в ближайшее время ждать не стоит. По данным департамента жилищной политики, сейчас расселяют дома, которые признали аварийными до января 2017 года (и очередь растянулась до конца 2020-х годов). Внеочередно дом могут расселить только по судебному решению. Соответственно, сначала надо подать в суд, выиграть процесс и встать уже в «судебную» очередь.