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Аварийный дом с рухнувшим потолком в Омске не будут расселять

Аварийный дом с рухнувшим потолком в Омске не будут расселять

Вчера, 20:11
Фото: yandex.ru/maps
В признанном аварийным доме на улице 2-й Совхозной во время ливня обрушился потолок. Но его все равно не расселят.

В администрации Омска прокомментировали ситуацию с обрушением потолка в доме на улице 2-й Совхозной, 87Б. Авария случилась во время недавнего ливня, 30 июля. На втором этаже рухнуло межпотолочное покрытие — к счастью, в пустующей квартире, иначе с немалой вероятностью были бы пострадавшие. Обвал был крупный — примерно 20 кв. м.

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Сейчас управляющая компания «Жилищник-3» разбирает завалы, убирает керамзит и деревянные перекрытия. Эту работу планируют завершить до конца дня. В квартире, которая находится ниже, тоже обвис потолок. УК обязали поставить подпорки.

На этом пока все. По поводу дальнейшей судьбы жильцов новости не слишком оптимистичны. Дом признали аварийным в октябре 2017 года, но расселения в ближайшее время ждать не стоит. По данным департамента жилищной политики, сейчас расселяют дома, которые признали аварийными до января 2017 года (и очередь растянулась до конца 2020-х годов). Внеочередно дом могут расселить только по судебному решению. Соответственно, сначала надо подать в суд, выиграть процесс и встать уже в «судебную» очередь.

В администрации лишь предложили жильцам, которые хотят переехать, предоставить квартиры по найму из «маневренного фонда».

Отметим, в доме восемь квартир, две из них в муниципальной собственности, шесть приватизированы жильцами. Некоторые из них пустуют.

#Екатерина Чаплинская#Общество#Новости#Омск#Обрушение дома#Аварийные дома
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