Прожорливые твари поставили под угрозу урожай омских садоводов

Сегодня, 19 июня, в паблике «Типичный Омск» опубликовали фотографии, которые один из горожан сделал 10 июля на территории леса ОмГАУ. На снимках фотограф запечатлел саранчу.
«Чудовищная саранча цвета вырвиглазно-кислотный лайм обнаружена, — написал автор поста. — Нашел в барбарисовых кустах по звуку. Стрекотание было таким громким, что аж металлический лязгающий скрежет был».
Напомним, что в прошлом месяце омичи рассказали о нашествии других насекомых на леса региона. Горожане рассказали, что заметили деревья почти без листвы. Вместо листьев — гусеницы. От прожорливых созданий досталось березам, елям и кустарникам.