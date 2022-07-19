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Прожорливые твари поставили под угрозу урожай омских садоводов

Прожорливые твари поставили под угрозу урожай омских садоводов

Сегодня, 13:07
Фото: pxhere.com

В Омске обнаружили огромную саранчу

Жители рассказали, что заметили в городе саранчу.

Сегодня, 19 июня, в паблике «Типичный Омск» опубликовали фотографии, которые один из горожан сделал 10 июля на территории леса ОмГАУ. На снимках фотограф запечатлел саранчу.

«Чудовищная саранча цвета вырвиглазно-кислотный лайм обнаружена, — написал автор поста. — Нашел в барбарисовых кустах по звуку. Стрекотание было таким громким, что аж металлический лязгающий скрежет был».

Напомним, что в прошлом месяце омичи рассказали о нашествии других насекомых на леса региона.  Горожане рассказали, что заметили деревья почти без листвы. Вместо листьев — гусеницы. От прожорливых созданий досталось березам, елям и кустарникам.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Насекомые
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