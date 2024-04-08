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Бизнес и власть

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2024
Омский предприниматель окрасил здание своего ресторана на улице Ленина в синий цвет
8 апреля, 13:34
2023
Виталий Хоценко: «Омский ИННОСИБ объединил социальный бизнес, экспертов и активистов»
В международном форуме «ИННОСИБ-2023» впервые принимают участие предприниматели Донбасса.
20 октября 2023, 09:20
2022
Депутат Омского Горсовета Сахань покинул последнюю компанию бизнесмена Павлова
Как стало известно Городу55, Дмитрий Сахань ушел с поста директора фирмы ООО «Каприз».
11 октября 2022, 07:44
Спецпроект
Крах империи Голушко и Калинина: уголовные дела, посадки и миллиарды от государства
Вспоминаем основные вехи самого громкого уголовного дела последних лет.
В Омской области ликвидируется крупное предприятие
Речь о заводе ламинированной бумаги.
29 июня 2022, 04:26

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