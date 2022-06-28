Супруга омского экс-депутата Сергея Калинина подала в суд на раздел имущества

Можно предположить, что госпожа Талызина таким образом пытается защитить свою часть имущества от обращения в государственную собственность. Все имущество Сергея Калинина арестовали в рамках рассмотрения дел по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», которые касаются его работы в АО «Омскгоргаз». Однако приговор Калинину могут вынести раньше, чем начнется рассмотрение дела о разделе имущества.