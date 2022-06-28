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Супруга омского экс-депутата Сергея Калинина подала в суд на раздел имущества

Супруга омского экс-депутата Сергея Калинина подала в суд на раздел имущества

Вчера, 14:22
Фото: 1MI
Екатерина Талызина пытается разделить совместно нажитое имущество.

В Преображенском районном суде Москвы рассматривают иск Екатерины Талызиной к бывшему депутату омского Заксобрания Сергею Калинину. Супруги, вероятно, решили развестись, и теперь делят совместно нажитое имущество.

Согласно карточке суда, заявление о рассмотрении дела поступило в суд 14 февраля 2022 года. Первое судебное заседание по делу назначено на 12 июля этого года. Дело, судя по всему, засекречено — публикация материалов по нему запрещена, говорится в карточке дела.

Можно предположить, что госпожа Талызина таким образом пытается защитить свою часть имущества от обращения в государственную собственность. Все имущество Сергея Калинина арестовали в рамках рассмотрения дел по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», которые касаются его работы в АО «Омскгоргаз». Однако приговор Калинину могут вынести раньше, чем начнется рассмотрение дела о разделе имущества. 

Ранее Екатерина Талызина уже пыталась защитить часть совместно нажитого имущества и требовала снять арест с ее половины ООО «Холдинговая компания «Акция».

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Екатерина Талызина#Сергей Калинин#Суд#Развод
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