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В Омске скончался ректор Омской академии экономики и предпринимательства

В Омске скончался ректор Омской академии экономики и предпринимательства

Вчера, 11:39
Фото: 1MI
Скоропостижно скончался Александр Иосифович Барановский.

Вчера, 27 июня, на 75 году жизни скоропостижно скончался ректор Омской академии экономики и предпринимательства, доктор экономических наук, профессор Александр Иосифович Барановский. Панихида пройдет 1 июля с 10:00 до 12:00 в помещении академии по адресу проспект Комарова, 13.

Александр Барановский родился и вырос в Омской области, окончил Омский сельскохозяйственный институт. После чего работал в аграрном секторе, в руководящих органах потребительской кооперации, в средне специальных заведениях и вузах. 

В 1996 году Александр Иосифович начал руководить Колледжем потребительской кооперации Омской области. В 2000 году он начал работать в Омском экономическом институте, а в 2017 году институт преобразовали в академию. Ее ректором стал Александр Барановский. Имеет множество наград.

Редакция Города55 выражает соболезнования близким и родным Александра Иосифовича.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Некролог#Вуз#Ректор
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