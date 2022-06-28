В Омске скончался ректор Омской академии экономики и предпринимательства

Вчера, 27 июня, на 75 году жизни скоропостижно скончался ректор Омской академии экономики и предпринимательства, доктор экономических наук, профессор Александр Иосифович Барановский. Панихида пройдет 1 июля с 10:00 до 12:00 в помещении академии по адресу проспект Комарова, 13.
Александр Барановский родился и вырос в Омской области, окончил Омский сельскохозяйственный институт. После чего работал в аграрном секторе, в руководящих органах потребительской кооперации, в средне специальных заведениях и вузах.
В 1996 году Александр Иосифович начал руководить Колледжем потребительской кооперации Омской области. В 2000 году он начал работать в Омском экономическом институте, а в 2017 году институт преобразовали в академию. Ее ректором стал Александр Барановский. Имеет множество наград.
Редакция Города55 выражает соболезнования близким и родным Александра Иосифовича.