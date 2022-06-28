В Омске скончался ректор Омской академии экономики и предпринимательства

В 1996 году Александр Иосифович начал руководить Колледжем потребительской кооперации Омской области. В 2000 году он начал работать в Омском экономическом институте, а в 2017 году институт преобразовали в академию. Ее ректором стал Александр Барановский. Имеет множество наград.