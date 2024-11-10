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Некролог

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2024
Скончался известный омский художник Геннадий Манжаев
9 ноября, 11:57
«Авангард» простится с ветераном омского хоккея, сопровождавшим команду 26 лет
21 июля, 07:54
Скончался заслуженный юрист РФ, зампредседателя Омского областного суда Юрий Сергеев
Почетный работник судебной системы ушел из жизни вчера, 24 марта, ему было 78 лет.
25 марта, 10:56
В Омске скончался бывший вице-спикер городского Совета Василий Мамонтов
22 марта, 10:42
В СВО погиб 32-летний рядовой из Омской области Анатолий Конышев
24 января, 11:08
В спецоперации погиб 42-летний житель Москаленок Омской области
10 января, 09:53
Ушла из жизни омский художник Ольга Гурьянова
10 января, 02:13
2023
Ушла из жизни омская поэтесса и журналист Татьяна Бурундукова
28 декабря 2023, 02:26
Ушел из жизни омский журналист Виталий Суровый
29 ноября 2023, 04:21
В Омске ушел из жизни президент областной федерации традиционного тхэквондо
24 ноября 2023, 03:10
Продолжительно болел. Скончался ветеран омского УФСИН Константин Сенокосов
Прощание с ушедшим состоится в ближайшее время, о чем сообщили в местном УФСИН.
22 ноября 2023, 06:23
В Омске ушел из жизни заслуженный тренер Сергей Манаков
Он воспитал 10 чемпионов Мира и 5 чемпионов Европы.
31 октября 2023, 04:38
В Омске ушла из жизни профессор ОмГМУ Елена Блинова
31 октября 2023, 02:23
В СВО погиб 30-летний мобилизованный уроженец Омской области
3 октября 2023, 07:26
Ушел из жизни бывший главный архитектор Центрального округа Омска
13 сентября 2023, 08:59
Скончался первый вице-спикер Омского горсовета Виталий Путинцев
Депутату было 60 лет.
5 сентября 2023, 09:39
В Омске ушла из жизни архитектор, проектировавшая дома в центре и «Кристалле»
Ирине Потаповой было 63 года.
23 августа 2023, 09:50
Ушел из жизни бывший завкафедрой ортопедической стоматологии омского медуниверситета
Владимиру Семенюку было 83 года.
19 августа 2023, 04:25
Ушел из жизни президент омской Лиги КВН Михаил Дымура
По просьбе покойного, церемонии прощания не будет.
12 августа 2023, 11:24
На 78-м году ушла из жизни артистка Омского музыкального театра Тамара Лебедева
Она проработала в театре больше 40 лет.
10 июля 2023, 08:20

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