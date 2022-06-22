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Сообщил пароль. Мошенница «уговорила» омского курсанта взять кредит на крупную сумму

Сообщил пароль. Мошенница «уговорила» омского курсанта взять кредит на крупную сумму

22 июня, 19:04
Фото: 1MI

Курсант омского учебного заведения оформил крупный заем для мошенников

Фиктивный сотрудник банка попросила разблокировать личный кабинет.

Как сообщают в УМВД по Омской области, 24-летний курсант одного из омских учебных заведений оформил кредит на сотни тысяч рублей для мошенников.

Вечером на его телефон позвонила якобы сотрудница банка. Она рассказала, что неизвестные, возможно, сотрудники банка, пытаются списать с его счета деньги и оформили кредит на его имя.

По указанию фиктивного «сотрудника службы безопасности» молодой человек позвонил на горячую линию банка и «разблокировал» вход в личный кабинет. После этого ему пришло несколько смс-сообщений с кодами. Пароли он передавал голосовому помощнику со словами «отмена операции».

Спустя некоторое время молодой человек осознал, что на него оформлен потребительский кредит на 321 000 тысячу рублей и сняты все личные сбережения.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Кредит#Мошенничество#Банк#Обман
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