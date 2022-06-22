Сообщил пароль. Мошенница «уговорила» омского курсанта взять кредит на крупную сумму

По указанию фиктивного «сотрудника службы безопасности» молодой человек позвонил на горячую линию банка и «разблокировал» вход в личный кабинет. После этого ему пришло несколько смс-сообщений с кодами. Пароли он передавал голосовому помощнику со словами «отмена операции».