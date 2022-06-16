В Омске появятся новые велодорожки и экотропы

В мэрии отметили, что в списке работ по благоустройству также высадка 439 крупномерных деревьев и около 5 тыс кустарников, посев газона на площади почти 50 000 кв. м и оформление 149 цветочных клумб. На нескольких объектах появятся автопарковки, тротуары из асфальтобетона на площади около 10 000 кв. м. Для комфортного отдыха омичей на этих территориях установят 190 скамеек, 180 урн, 110 фонарей, обустроят входную группу с подсветкой, перголу, мостовой переход, а также несколько арт-объектов в виде кратера и планет солнечной системы.