В Омске появятся новые велодорожки и экотропы

В рамках комплексного благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в городе планируют обустроить новые велодорожки, а также экотропы и арт-объекты. Об этом рассказали в мэрии Омска.
Речь идет об 11 больших территориях, в том числе ПКиО «Зеленый остров», сквере им. «1-й Красной Звезды», территории вблизи «Арены Омск», «Сад Юннатов» и о других пространствах. Здесь выполнено более половины работ, и в дальнейшем для активного отдыха омичей планируется обустроить почти 5 километров велодорожек и 17 велопарковок, 2.5 км беговых дорожек и 3.7 километров экотроп.
В мэрии отметили, что в списке работ по благоустройству также высадка 439 крупномерных деревьев и около 5 тыс кустарников, посев газона на площади почти 50 000 кв. м и оформление 149 цветочных клумб. На нескольких объектах появятся автопарковки, тротуары из асфальтобетона на площади около 10 000 кв. м. Для комфортного отдыха омичей на этих территориях установят 190 скамеек, 180 урн, 110 фонарей, обустроят входную группу с подсветкой, перголу, мостовой переход, а также несколько арт-объектов в виде кратера и планет солнечной системы.