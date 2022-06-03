На отпевании омского педагога, убитой мужем, был полный храм пришедших попрощаться

С педагогом Омского института водного транспорта простились 1 июня. На отпевание, которое проходило в Воскресенском соборе, пришло более ста человек — и это только самые близкие люди. С Еленой прощались коллеги, студенты и родные. Среди них был и родной отец погибшей, с которым она только недавно начала общаться. Был брат ее бывшего мужа.
«Он зашел в церковь, подошел к Лене. Наклонился, что-то ей прошептал и вышел. Наверное, просил прощения за своего брата. После этого быстро вышел, — рассказала подруга погибшей Юлия. — Лена совсем высохла за эти полгода. Она похудела с 75 до 52 килограммов. Гробик был маленький, как детский. Ее мама из-за проблем со здоровьем постепенно теряла зрение, сейчас она почти ослепла. Я ее подвела к гробу, положила ее руки на мертвые руки дочери. И даже после этого она до конца не смогла осознать, что Лены больше нет. Она произнесла такую проникновенную речь — просто на разрыв сердца. Одной из учащихся Лены стало плохо во время прощания. Для всех нас это большое горе».