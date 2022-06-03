На отпевании омского педагога, убитой мужем, был полный храм пришедших попрощаться

«Он зашел в церковь, подошел к Лене. Наклонился, что-то ей прошептал и вышел. Наверное, просил прощения за своего брата. После этого быстро вышел, — рассказала подруга погибшей Юлия. — Лена совсем высохла за эти полгода. Она похудела с 75 до 52 килограммов. Гробик был маленький, как детский. Ее мама из-за проблем со здоровьем постепенно теряла зрение, сейчас она почти ослепла. Я ее подвела к гробу, положила ее руки на мертвые руки дочери. И даже после этого она до конца не смогла осознать, что Лены больше нет. Она произнесла такую проникновенную речь — просто на разрыв сердца. Одной из учащихся Лены стало плохо во время прощания. Для всех нас это большое горе».