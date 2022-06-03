Сына омского педагога, которую убил муж, не отдают родным

4-летнего Ванечку после убийства его мамы, омского педагога Елены Ивановой (имя и фамилия изменены), несмотря на протесты родных забрали в социальный центр. Пока убитые горем старший брат и отец погибшей собирают многочисленные документы, чтобы получить право на опеку над ребенком, он находится среди совершенно чужих людей.
«Я думал, это подразумевается, что мы с женой заберем племянника себе и будем воспитывать. Оказалось, это не так-то просто. Даже не за два-три дня делается. Надо собрать кучу каких-то бумаг, чтобы нам отдали ребенка. Сплошная бюрократия! Что с ним сейчас, в каком он состоянии, мы не знаем. Он постоянно спрашивает, где мама. Мы хотим его как-то подготовить к тому, что случилось. А вдруг ему там какой-то чужой человек расскажет, что мама умерла?!» — рассказал Городу55 брат погибшей Ефим.
Также мужчина рассказывал, что его сестра неоднократно жаловалась на угрозы со стороны бывшего мужа, который преследовал Елену и засыпал сообщениями с описанием того, каким образом будет с ней расправляться. Женщина трижды писала заявления в полицию, но каждый раз приходили отказы. Старший брат был вынужден каждый вечер провожать сестру с работы домой. На какое-то время Игорь (имя изменено) исчез. Как выяснилось позже, он уезжал на вахту. Но не так давно вернулся в Омск, выследил жену возле дома, где она от него скрывалась, и воплотил угрозы в жизнь.
На время следствия мужчину отправили в СИЗО.