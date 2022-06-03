Сына омского педагога, которую убил муж, не отдают родным

Также мужчина рассказывал, что его сестра неоднократно жаловалась на угрозы со стороны бывшего мужа, который преследовал Елену и засыпал сообщениями с описанием того, каким образом будет с ней расправляться. Женщина трижды писала заявления в полицию, но каждый раз приходили отказы. Старший брат был вынужден каждый вечер провожать сестру с работы домой. На какое-то время Игорь (имя изменено) исчез. Как выяснилось позже, он уезжал на вахту. Но не так давно вернулся в Омск, выследил жену возле дома, где она от него скрывалась, и воплотил угрозы в жизнь.