«Заваливал СМС с угрозами»: Появилась переписка убитой омички-педагога с мужем

«Гроб был такой крошечный, как детский. Отпевали ее в храме на улице Партизанской. Пришло больше ста человек — родные, коллеги, студенты. У нее в группе все мальчишки, только одна девочка. Ей стало плохо на похоронах. Для всех это огромное горе. Она ведь была очень хорошим психологом. Стольким мальчикам помогла в тяжелых ситуациях. У нее всегда была под рукой куча телефонов адвокатов, горячих линий. Столько жизней она спасла, а себе помочь не смогла. Да и никто из нас бы в такой ситуации не справился».