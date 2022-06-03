«Заваливал СМС с угрозами»: Появилась переписка убитой омички-педагога с мужем

После ухода от мужа Елена Иванова (имя и фамилия изменены) переехала с ребенком к своей маме — в мрачноватую приземистую малосемейку на окраине города. В отличие от обычных типовых многоэтажек, здесь значительно больше квартир. Соседи постоянно меняются и часто даже не знают друг друга в лицо. Бессильными в этом случае оказываются даже вездесущие бабушки возле подъезда.
«У нас всегда дом был неспокойный. И прежние жители постоянно драки устраивали, выпивали. Сейчас они все поумирали, я единственный старожил, можно сказать, — делится с нами пенсионерка, представившаяся Тамарой. — Сейчас много молодежи заехало, большинство снимает квартиры. Никто никого не знает, не здороваемся даже. О том, что эта девушка жила с нами в одном подъезде, я узнала только когда к нам пришла полиция».
А вот женщина из соседнего дома стала очевидцем нападения. Но почему-то решила, что ее это не касается, и не стала вызывать помощь для умиравшей соседки.
«В седьмом часу утра я проснулась от крика. Я соскочила с кровати. Смотрю в окно — я вот там на пятом этаже живу. Из-за зелени ничего толком не видно. Слышен был только душераздирающий крик девушки. Потом хрип. А после я увидела, как оттуда пошел мужчина. Я подумала, что ее машина сбила. Наверное, мусор выносила, а у нас тут настоящая дорога. Ну и пошла спать дальше. Я потом выхожу, у нас тут полиция, скорая…»
В это же время Елену начали разыскивать коллеги. В Омском институте водного транспорта многие знали об угрозах со стороны ее мужа — об этом мы расскажем ниже. Поэтому с работы для безопасности омичку встречал старший брат, а утром отвозили на работу коллеги — супружеская пара преподавателей.
«Она обычно отводила ребенка в садик, и мы туда за ней подъезжали, — рассказывает коллега Елены. — В то утро позвонили, она говорит: „Выходим“. Приехали, ждем 10, 15 минут. Нет ее. Зашли в садик. Там сказали: ни Лены, ни ребенка не было. На звонки она не отвечала. Мы забеспокоились, поехали к ее дому. А там уже толпа людей — полиция, скорая. И накрытое тело. Рядом валялось какое-то шило, которым он ткнул убитой в горло. Из-под покрывала торчат ноги. Мы ее по ботинкам узнали. Она не модничала никогда, и вот эти старенькие ботиночки нельзя было спутать. Мы подошли, сказали что друзья. Муж показал в телефоне ее фото. Спросил: „Эта девушка там?“ Полицейские говорят: „Да“».
После этого коллеги начали бить тревогу — ребенка, который, как они думали, шел с мамой, никто не видел. Новость о трагедии сразу разместили в чате вуза в Telegram. Сотрудники обратились в опеку с просьбой о помощи. Маленький Ванечка просто бесследно исчез — друзья его мамы думали, что он убит или похищен.
«Слава Богу, все произошло не на глазах у ребенка, — продолжает наша собеседница. — Лена отвозила его на выходные к дедушке, мальчика нашли там. Как будто предчувствовала беду. У Лены у самой было непростое детство и очень сложные отношения с отцом. Я не знаю всех подробностей. Она рассказывала только, что отец плохо относился к ним, и мама с ней была вынуждена от него уйти из дома. Только недавно Лена начала общаться с отцом, они помирились. Он приходил на ее похороны».
Еще одна коллега — Юлия Петрина — была близкой подругой погибшей. Но даже ей она почти никогда не жаловалась.
«Лена пришла к нам 10 лет назад пухленькой девочкой. Она очень мягкий человек, старается избегать конфликтов, но с хорошим стержнем. Из нее бы в будущем получился отличный руководитель. Она очень рано вышла замуж за Игоря (имя изменено) — в 17 лет. Он был старше ее. Первый и единственный мужчина за всю жизнь. Он был у нас в институте разнорабочим, поэтому я его тоже хорошо знаю. Он собственник. Запрещал Лене краситься, стричь волосы, носить обтягивающую одежду. При этом она была фактически главным кормильцем в семье. Они взяли в ипотеку старенький дом. Жили очень скромно. Надо было выплачивать ипотеку и как-то самим жить. Мы, коллеги, отдавали им свою старую мебель. Лена даже никогда не покупала себе новые вещи».
По словам Юлии, несмотря на это, долгое время пара жила мирно. Все изменилось после появления сына.
«У них очень долго не было детей. Я уже за четвертым сходила, а у них все никак не получалось. Четыре года назад появился Ванечка (имя изменено). После родов Лена похудела, расцвела. А у нас в вузе в основном мальчики учатся — некоторым уже 22—23 года. Взрослые парни. Лена молодо выглядела. Конечно, они обращают внимание на всех молодых преподавательниц, когда те идут по коридору — гормоны. Игорь работал там же и видел все это. Начал ревновать страшно. При всех ее оскорблял, потом дошло до того, что разговаривал в ней только на матах. Говорил, что она ходит на работу, только чтобы спать с кем-нибудь. Она только молчала и терпела. Я преподаю математику. Она часто ко мне забегала после занятий. Спрашиваю: „Как дома?“ Она говорит: „Руку начал на меня поднимать“. И даже в такие моменты никак никогда его не обозвала. Просто сильно расстраивалась. Лена даже тогда пыталась сохранить семью, потому что для нее это было очень важным».
Игорь начал сильно пить. Напившись, устраивал скандалы и избивал Лену. Она сначала убегала к подругам. Когда терпеть домашнего садиста стало совсем невыносимо, она подала на развод и переехала с ребенком к маме-инвалиду. Несколько лет назад та начала терять зрение и сейчас почти полностью ослепла. Игорь не смог отпустить бывшую жену и начал ее преследовать. Он буквально заваливал Лену сообщениями, где в деталях описывал, как именно будет ее убивать. Выслеживал возле садика, куда ходил их ребенок, караулил возле института. Один раз напал на нее прямо там, коллеги успели снять нападение на видео.
«Она трижды писала заявления в полицию. И трижды приходили отказы в возбуждении уголовного дела. Они там своим юридическим языком все красиво объясняли, почему нет оснований. Каждый раз вызывали Игоря для беседы, он объяснял, что жена не дает видеться с ребенком, и ему верили», — рассказывает еще одна сотрудница вуза Марина Сергеевна.
Очевидцы этих событий считают эту причину совершенно надуманной:
«Он каждый раз заявлялся пьяным и требовал, чтобы она отпустила с ним сына погулять. Лена, как любая нормальная мать, пыталась оградить ребенка от этого. Не хотела, чтобы он видел отца таким. Конечно, по-хорошему ей бы куда-то переехать в другой город, чтобы спрятаться от него. Но куда она поедет с маленьким ребенком и слепой мамой? На какие деньги? На зарплату педагога в 25 тысяч рублей? Если бы у нее действительно появился кто-то, кто бы смог защитить, Игорь бы отстал. Но у нее никого так и не появилось. Если бы кто-то был, все равно бы это заметили. Начала бы краситься хотя бы, одеваться красиво. После ухода от мужа она жила в депрессии. Даже после всего этого надеялась наладить отношения в семье. Ни о чем другом она не думала».
По словам друзей, из-за стресса за полгода после ухода от мужа Елена похудела на 25 килограммов, на похоронах была почти прозрачная и худенькая как ребенок:
«Гроб был такой крошечный, как детский. Отпевали ее в храме на улице Партизанской. Пришло больше ста человек — родные, коллеги, студенты. У нее в группе все мальчишки, только одна девочка. Ей стало плохо на похоронах. Для всех это огромное горе. Она ведь была очень хорошим психологом. Стольким мальчикам помогла в тяжелых ситуациях. У нее всегда была под рукой куча телефонов адвокатов, горячих линий. Столько жизней она спасла, а себе помочь не смогла. Да и никто из нас бы в такой ситуации не справился».
Четырехлетний мальчик, как оказалось, в момент трагедии находился у своего дедушки по матери. Подруги, забившие тревогу, об этом не знали. Да и Елена, судя по всему, сама ненамеренно ввела их в заблуждение, по инерции сказав: «Выходим».
После ее убийства, несмотря на протесты родных, ребенка забрали из семьи и поместили в социальный центр. Ванечка, который и так находится в сильном стрессе, потому что не может понять, куда исчезла мама, сейчас еще и разлучен с близкими.
«Я думал, это подразумевается, что мы с женой заберем племянника себе и будем воспитывать. Оказалось, это не так-то просто. Даже не за два-три дня делается. Надо собрать кучу каких-то бумаг, чтобы нам отдали ребенка. Сплошная бюрократия! Что с ним сейчас, в каком он состоянии, мы не знаем. Он постоянно спрашивает, где мама. Мы хотим его как-то подготовить к тому, что случилось. А вдруг ему там какой-то чужой человек расскажет, что мама умерла?!» — рассказал Городу55 брат погибшей Ефим.