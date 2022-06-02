Больше половины омичей хотят работать на госслужбе

Сайт по поиску работы hh.ru выяснил, хотят ли омичи работать в государственных структурах. Опрос показал, что 67% соискателей хотели бы работать в госорганах. При этом, если бы у респондентов был выбор между трудоустройством в госучреждение или частную организацию, 58% опрошенных выбрали бы госорганы, а 42% - частную компанию.
Чаще всего – 88% - в госструктурах хотят работать сотрудники сферы безопасности, рабочий персонал (82%), специалисты сферы закупок (76%), производственники (72%) и сотрудники сферы транспорта и логистики (69%). Примечательно, что омичи, которые выбрали бы работу в частой фирме, чаще всего работают IT-специалистами (64%) и маркетологами (53%).