В Омске 92% врачей онкодиспансера привились от ковида

«Многие наши пациенты и посетители — люди с пониженным иммунитетом, в силу болезни или преклонного возраста они более подвержены заражению различными инфекциями, в том числе и коронавирусом, - объяснил заведующая отделом эпидемиологии онкодиспансера Кристине Саргсян. — Чтобы защитить их от этого, наши врачи в числе первых начали вакцинироваться, когда появилась такая возможность».