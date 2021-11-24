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В Омске 92% врачей онкодиспансера привились от ковида

24 ноября 2021, 06:20
Фото: Медиахолдинг1Mi
В омском онкологическом диспансере всего 88 человек не поставили прививки от коронавируса, сообщает региональный Минздрав.

В Омске 92% сотрудников из 1110 Клинического онкологического диспансера привились от коронавируса. Некоторые и вовсе прошли ревакцинацию. В числе тех, кто ставил прививку есть сотрудницы в декрете и люди с хроническими заболеваниями, у которых есть медотводы.

«Многие наши пациенты и посетители — люди с пониженным иммунитетом, в силу болезни или преклонного возраста они более подвержены заражению различными инфекциями, в том числе и коронавирусом, - объяснил заведующая отделом эпидемиологии онкодиспансера Кристине Саргсян. — Чтобы защитить их от этого, наши врачи в числе первых начали вакцинироваться, когда появилась такая возможность».

По сравнению с прошлым годом, когда в месяц заболевали по 100 человек, сейчас болеют только 3-5 человек. Все они переносят болезнь легко и лечатся на дому.

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