В Омске 92% врачей онкодиспансера привились от ковида

В Омске 92% сотрудников из 1110 Клинического онкологического диспансера привились от коронавируса. Некоторые и вовсе прошли ревакцинацию. В числе тех, кто ставил прививку есть сотрудницы в декрете и люди с хроническими заболеваниями, у которых есть медотводы.
«Многие наши пациенты и посетители — люди с пониженным иммунитетом, в силу болезни или преклонного возраста они более подвержены заражению различными инфекциями, в том числе и коронавирусом, - объяснил заведующая отделом эпидемиологии онкодиспансера Кристине Саргсян. — Чтобы защитить их от этого, наши врачи в числе первых начали вакцинироваться, когда появилась такая возможность».
По сравнению с прошлым годом, когда в месяц заболевали по 100 человек, сейчас болеют только 3-5 человек. Все они переносят болезнь легко и лечатся на дому.