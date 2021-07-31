Дожди, грозы и туман: омские синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

В воскресенье, 1 августа, в Омской области воздух прогреется до +27…+32 градусов днем, а ночью похолодает до +12…+17 градусов. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с. Синоптики предупреждают, что ночью местами небольшой дождь, в отдельных районах туман. Днем будет дождь и гроза.