Дожди, грозы и туман: омские синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

В воскресенье, 1 августа, в Омской области воздух прогреется до +27…+32 градусов днем, а ночью похолодает до +12…+17 градусов. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с. Синоптики предупреждают, что ночью местами небольшой дождь, в отдельных районах туман. Днем будет дождь и гроза.
В понедельник, 2 августа, днем +26…+31 градусов, местами до +21, а ночью +14…+19. Местами возможен дождь и гроза.
Во вторник, 3 августа, без существенных осадков. Ночью столбик термометра упадет до +11…+16, а днем воздух прогреется до +23…+28. Скорость ветра 7-12 м/с.