Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дожди, грозы и туман: омские синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

31 июля 2021, 06:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Начало лета встретит омичей прохладной погодой и грозами. Прогноз на ближайшие три дня публикуют синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В воскресенье, 1 августа, в Омской области воздух прогреется до +27…+32 градусов днем, а ночью похолодает до +12…+17 градусов. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с. Синоптики предупреждают, что ночью местами небольшой дождь, в отдельных районах туман. Днем будет дождь и гроза.

В понедельник, 2 августа, днем +26…+31 градусов, местами до +21, а ночью +14…+19. Местами возможен дождь и гроза.

Во вторник, 3 августа, без существенных осадков. Ночью столбик термометра упадет до +11…+16, а днем воздух прогреется до +23…+28. Скорость ветра 7-12 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

#Новости#Погода#Погода в Омске#Общество
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10