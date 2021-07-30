Жара по расписанию. В Омске снова ожидается потепление

От прохлады омичам придется отдохнуть. В выходные температура воздуха поднимется до +31 градуса.
В последний день июля Омскую область ждут дневные кратковременные дожди с грозой. Ночью температура поднимется от +10 до +15 градусов. Днем воздух нагреется до +27 градусов.
1 августа жара начнет набирать обороты: днем температура воздуха может подняться до +31 градуса. Ветер в Омской области усилится до 7-12 м/с.
В начале следующей недели в Омск настоящая жара сохранится. Синоптики обещают, что +31 градус ожидает омичей и в понедельник. Для спасения от зноя остается надеяться на кратковременные дожди и ветер 8-13 м/с.