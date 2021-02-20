Все счета арестовали. Экс-глава омского Минздрава не планирует возвращаться в РФ

Posted 20 февраля 2021,, 05:33
Published 20 февраля 2021,, 05:33
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По информации издания, бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова оказалась в неприятной ситуации — все ее счета арестовали. Об этом рассказал ее адвокат Константин Тыганов.
«Ирина Геннадьевна, выезжая за пределы Российской Федерации, ни о какой проверке в отношении нее не была осведомлена, — заявил адвокат. — Уголовное дело было возбуждено через значительный промежуток времени, как она выехала за пределы Российской Федерации. Она уехала совсем с другой целью — не скрываться от прессы».
Другой адвокат Солдатовой Станислав Шебалдин рассказал «Омскрегиону», что его подопечная не хочет пока возвращаться в Россию, потому что переживает, что ее могут арестовать. Она планирует приехать после того, как решение об аресте будет обжаловано.
Напомним, в конце января на экс-министра регионального Минздрава Ирину Солдатову завели уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. Потерпевшим по делу проходит министерство здравоохранения Омской области. Сумма ущерба оценивается в 105 млн рублей.
По версии следователей, бывшая глава ведомства закупала рентгены, томографы, аппараты ИВЛ и наркозно-дыхательные аппараты у знакомых организаций по завышенным ценам. Еще одним фигурантом дела является директор казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктор Бабиков и неустановленные лица. Адвокаты Бабикова безуспешно пытались обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела.
29 января суд заочно арестовал Солдатову. По информации Города55, сейчас чиновница может находиться в своей квартире в Дубае. Ее объявили в международный розыск. Причиной этого стало то, что она неоднократно не являлась на встречу со следователем. Бывшая министр заявила, что дело против нее сфабриковано, а также попыталась опротестовать заочный арест. Однако заседание суда перенесли из-за неявки адвоката Солдатовой.
Отметим, что Омское казначейство провело проверку в региональном Минздраве и нашло восемь серьезных нарушений на сумму 920 млн рублей. Одно из них связано с закупками без обоснования начальной максимальной стоимости контракта, а еще семь — с заключением контрактов по завышенной стоимости.