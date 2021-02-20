Все счета арестовали. Экс-глава омского Минздрава не планирует возвращаться в РФ

29 января суд заочно арестовал Солдатову. По информации Города55, сейчас чиновница может находиться в своей квартире в Дубае. Ее объявили в международный розыск. Причиной этого стало то, что она неоднократно не являлась на встречу со следователем. Бывшая министр заявила, что дело против нее сфабриковано, а также попыталась опротестовать заочный арест. Однако заседание суда перенесли из-за неявки адвоката Солдатовой.