Омичи конкурируют с бездомными за теплые остановки. Кто прав?

«Лежанки для бездомных»
В сентябре 2019 года в Омске официально открыли первый торгово-остановочный комплекс на «11-м микрорайоне». Депутат Заксобрания региона, совладелец компании «Капитал-Строй», выигравшей конкурс на установку ТОКов, Вячеслав Васильев тогда заявил, что «истории с ночлежками не будет», так как павильоны охраняет ЧОП «СТБ-Охрана», а на ночь они закрываются на ключ. Спустя месяц в сети стали появляться фото бездомных, обосновавшихся в теплых остановках. С тех пор это стало своеобразной городской традицией: омичи фотографируют людей, спящих в ТОКах на лавках или попросту на полу, а потом бурно обсуждают каждый инцидент в соцсетях.
Достоянием сетей становится не только ночлег бездомных. На камеры попадали избиение и грабеж пассажиров, а также внезапные сцены страсти. Каждый раз омичи беспощадно иронизируют, критикуют власти и задаются вопросом, где же обещанная охрана. Одни жалуются, что из-за такого соседства обычные пассажиры не могут пользоваться теплыми остановками и вынуждены ждать на улице. Другие призывают быть терпимее и напоминают, что бездомные тоже люди.
«Построили теплые лежанки для бомжей, из-за их вони люди так и будут стоять на улице, вывод один — „бабки“ потрачены для сохранения популяции бомжей», — гневно пишут омичи.
«Я не понимаю, чего все возмущаются? Как будто мэр виновата в том, что там бомжи спят. Решение проблемы бы лучше предлагали», — говорят другие.
«А ведь кто-то обещал следить там за порядком!» — напоминают третьи.
Позиция пассажиров понятна: им не нравится неприятный запах и сам вид людей, существование которых общество старается не замечать. Они ждут от теплых остановок комфорта и безопасности. В свою очередь, не допускать ночлежек бездомных обещали и собственники комплексов, и городские власти. Но с другой стороны, ТОК — это общественное пространство, откуда выставлять людей, даже без определенного места жительства, никто не имеет права. Город55 решил уточнить позицию по этому поводу ООО «Капитал-Строй».
Где охрана?
От вопроса насчет работы с бездомными компания предпочла уклониться, описав лишь общий алгоритм охраны. За нее отвечает предприятие «СТБ-Охрана», сотрудники которой в 6.00 утра открывают и в 23.00 закрывают комплексы, а также «обеспечивают пультовую охрану». Видеонаблюдение внутри ТОКов выводится в единую диспетчерскую, в случае противозаконных действий вызываются сотрудники ЧОП, а те, в свою очередь, передают нарушителей в руки полиции. Также диспетчер может вызвать скорую помощь, если по видео поймет, что требуется помощь медиков. Связаться с диспетчерской может любой человек, нажав экстренную кнопку связи.
«Периодически экипажами охраны проводится ночной объезд комплексов. Уборка ТОКов производится ежедневно клининговой компанией дезинфицирующими средствами. Дополнительно обработку проводит МЧС», — сообщили в компании.
Таким образом, из ответа следует, что охрана реагирует только на противоправные действия, к которым пребывание бездомных во время работы комплекса явно не относится, как бы ни возмущались пассажиры. Отметим, что в пресс-службе мэрии этот вопрос не комментируют, ссылаясь на то, что это полномочия подрядчика — «Капитал-Строй». В «СТБ-Охрана» также не стали раскрывать реалии своей работы, заявив, что это конфиденциальная информация.
«Нельзя просто выгнать»
В то же время депутат Вячеслав Васильев, обещавший не допустить «историй с ночлежками», теперь говорит, что выгонять людей на мороз никто не будет. Из-за этого компания даже несет лишние затраты на уборку, но выдворять кого-то без законных оснований считает недопустимым. Более того, у сотрудников ЧОП нет таких полномочий, как и у полицейских — последние могут вывести человека из помещения только под протокол, если он нарушил общественный порядок.
«Вы считаете, что этих неблагополучных граждан нужно выгнать на мороз? Я так не считаю. С ними должны работать органы социальной защиты, на это есть официальные приемники. Наши теплые остановочные комплексы — абсолютно то же, что магазины, дома и все остальное. Нельзя дверь закрыть перед одним, а перед другим открывать. Мы же в цивилизованном обществе живем. Да, нам приходится дополнительно тратить время и финансы, чтобы производить там уборку гораздо чаще, но мы идем на это, потому что понимаем, что нельзя людей взять и выгнать, чтобы они, не дай бог, замерзли на улице», — прокомментировал Васильев Городу55.
Он отмечает, что проблема шире и касается всего общества, а не только теплых остановок. Того же мнения придерживается депутат горсовета, заместитель председателя комитета по муниципальной собственности Алексей Ложкин. Он призывает реагировать органы соцзащиты.
«Выгонять на мороз — это не выход. Вопрос надо решать комплексно, выяснять, почему эти люди оказались бездомными. Может быть, человек один раз споткнулся, а дальше ему никто руку помощи не протянул. А может, родственники выгнали немощного. Если же человека патологически тянет на улицу — может, в клинике его подлечить. Если мы будем закрывать глаза, все так и останется. Ну, выгнали мы — а завтра он вернется. Надо поместить в ночлежку, выяснить, в чем проблема, помочь с трудоустройством, временным жильем. В законах это все есть, другой вопрос, как это работает», — отметил Ложкин.
Больше некуда податься
Тут мы подходим к вопросу, что в Омске у бездомных действительно очень мало выходов. В пандемию ситуация стала еще тяжелее. Из государственных учреждений на весь город работает один центр социальной адаптации на ул. Семиреченской. Как сообщили там Городу55, перед приемом обратившиеся должны пройти 14-дневный карантин, но в изоляторе всего 6 мест. То есть центр сейчас может принять не более 6 человек раз в две недели. При этом поток нуждающихся зимой традиционно сильно растет.
В католическом центре «Каритас», который работает с бездомными, рассказали, что податься можно еще в мужской приют в Порт-Артуре, но там мест тоже не хватает. Остаются реабилитационные центры, куда не все решаются обращаться, и заполненный центр на Семиреченской.
«Остальным сложно куда-то податься. Живут, в лучшем случае, в бараках, в остальных случаях — под балконами домов, в канализационных колодцах», — рассказала директор религиозной организации в Омске Юлия Фриц.
Зимой бездомным не хватает теплой одежды и обуви, у многих обморожения или ожоги после ночевок на теплотрассе. Закономерно люди пытаются погреться в теплых остановках.
«Я сама езжу на общественном транспорте утром и вечером. И рядом со мной эти люди находятся. Их сразу видишь, чувствуешь по запаху. Но когда на улице мороз, нужно оставаться человеком», — отмечает Фриц.
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Депутат Ложкин считает, что проблему нужно решать во взаимодействии полиции, медиков и хозяйствующих субъектов. По его мнению, владельцы ТОКов не должны ни игнорировать бездомных, как сейчас, ни выгонять, как требуют многие омичи, а налаживать связи с органами, которые могут оказать помощь. Однако в реальности обращаться сейчас практически некуда, поэтому такое соседство для горожан, по всей видимости, останется повседневностью.