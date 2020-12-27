Омичи конкурируют с бездомными за теплые остановки. Кто прав?

«Выгонять на мороз — это не выход. Вопрос надо решать комплексно, выяснять, почему эти люди оказались бездомными. Может быть, человек один раз споткнулся, а дальше ему никто руку помощи не протянул. А может, родственники выгнали немощного. Если же человека патологически тянет на улицу — может, в клинике его подлечить. Если мы будем закрывать глаза, все так и останется. Ну, выгнали мы — а завтра он вернется. Надо поместить в ночлежку, выяснить, в чем проблема, помочь с трудоустройством, временным жильем. В законах это все есть, другой вопрос, как это работает», — отметил Ложкин.