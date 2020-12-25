В Омске подешевели гигиенические маски и антисептик

Более чем на 1% стали дешевле 10 товаров. В этот список вошел хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, мыло, рыбные консервы, влажные и сухие салфетки, гигиенические маски и антисептики. Средняя стоимость масок уменьшилась с 25.72 до 24.41 рублей за штуку, а на антисептик для рук — с 99.10 до 97.43 рублей за шутку.