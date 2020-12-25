В Омске подешевели гигиенические маски и антисептик

Департамент городской экономической политики сообщил об итогах мониторинга средних розничных цен на товары повседневного спроса. Проверки проводились с 16 по 23 декабря.
Анализ цен показал, что из списка, в котором 67 наименований (47 продовольственных и 20 непродовольственных) стабильные цены остаются на 30 позиций. Колебания цен составили не более 1%.
Более чем на 1% стали дешевле 10 товаров. В этот список вошел хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, мыло, рыбные консервы, влажные и сухие салфетки, гигиенические маски и антисептики. Средняя стоимость масок уменьшилась с 25.72 до 24.41 рублей за штуку, а на антисептик для рук — с 99.10 до 97.43 рублей за шутку.
Цены на сахар-песок подешевели на 85 копеек, а подсолнечное масло стало дороже почти на 10 рублей. Также в городе подорожало пастеризованное молоко 2.5-3.2% жирности, питьевая вода, маргарин, огурцы и помидоры. Почти на 12% подешевела туалетная бумага, а зубная паста и шампунь напротив стали дороже.