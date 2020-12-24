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В Омске агрессивный водитель напугал пассажиров маршрутки

В Омске агрессивный водитель напугал пассажиров маршрутки

24 декабря 2020, 09:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
Водитель маршрутки № 47 вел себя агрессивно по отношению к пассажирам, сообщается в паблике «Аварийный Омск». В какой-то момент он отказался выпускать горожан из салона.

Вчера в паблике «Аварийный Омск» появилась жалоба на водителя маршрутки № 47. По словам автора поста, маршрутчик хамил пассажирам и вел себя неадекватною

«У кого-то не пробилась с первого раза карта, в итоге он всю дорогу оскорблял всех пассажиров, — рассказал омич. — А тем, кто сделал замечание, угрожал и обещал разобраться один на один на конечной».

Но на этом инцидент не завершился. Когда маршрутка доехала до остановки «Омский дом дружбы», водитель и вовсе отказался выпускать пассажиров. В результате горожанам пришлось звонить в департамент транспорта и объяснять ситуацию. Маршрутчик открыл дверь только после вмешательства специалистов департамента.

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