Омская мэрия получила разрешение на ввод в эксплуатацию дороги-дублера

Согласно данным сайта, мэрии Омска выдали положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, связанные с двумя улицами в Кировском округе. Речь идет о дороге на улицах 3-я Островская и Крупской, которые составляют дорогу-дублер улицы 70 лет Октября.
Подготовкой проектной документации занималось ООО «Национальный земельный фонд». Данные внесли в реестр пару дней назад — 21 декабря.
Напомним, строительство дорог по улицам 3-я Островская и Крупской началось в этом году. На работы потратили более 1 млрд рублей. Отметим, что дорогу-дублер собирались открыть до Нового года. Изначально открытие запланировали на 15 декабря, но сроки сдвинулись.
На прошлой неделе Город55 опубликовал материал, в котором омский урбанист Николай Кондаков проверил новую дорогу. Он выяснил, смог ли подрядчик сделать все как надо или в работе есть недочеты, которые нужно устранить.