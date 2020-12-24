Омская мэрия получила разрешение на ввод в эксплуатацию дороги-дублера

Напомним, строительство дорог по улицам 3-я Островская и Крупской началось в этом году. На работы потратили более 1 млрд рублей. Отметим, что дорогу-дублер собирались открыть до Нового года. Изначально открытие запланировали на 15 декабря, но сроки сдвинулись.