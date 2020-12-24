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Омская мэрия получила разрешение на ввод в эксплуатацию дороги-дублера

Омская мэрия получила разрешение на ввод в эксплуатацию дороги-дублера

24 декабря 2020, 10:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
Городская администрация получила положительное заключение на ввод в эксплуатацию дороги-дублера улицы 70 лет Октября, сообщается в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

Согласно данным сайта, мэрии Омска выдали положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, связанные с двумя улицами в Кировском округе. Речь идет о дороге на улицах 3-я Островская и Крупской, которые составляют дорогу-дублер улицы 70 лет Октября.

Подготовкой проектной документации занималось ООО «Национальный земельный фонд». Данные внесли в реестр пару дней назад — 21 декабря.

Напомним, строительство дорог по улицам 3-я Островская и Крупской началось в этом году. На работы потратили более 1 млрд рублей. Отметим, что дорогу-дублер собирались открыть до Нового года. Изначально открытие запланировали на 15 декабря, но сроки сдвинулись.

На прошлой неделе Город55 опубликовал материал, в котором омский урбанист Николай Кондаков проверил новую дорогу. Он выяснил, смог ли подрядчик сделать все как надо или в работе есть недочеты, которые нужно устранить.

#Новости#Строительство дорог#Город#Омск сегодня
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