«Это был насыщенный год». Омский городской Совет подвел итоги работы

«В силу некоторых причин я стараюсь не активно выступать по этой теме, потому что сам раньше имел прямое отношение к этому бизнесу. Мусорная реформа провалилась в масштабах всей страны, на мой взгляд. Региональный оператор должен весь мусор собирать неукоснительно, неважно, на чьей территории, но при этом нужно расширить его полномочия. Например, чтобы компания могла выставлять счет тем юридическим и физическим лицам, на чьей территории найден мусор. Нужен контроль, вплоть до экологической полиции», — пояснил Путинцев.