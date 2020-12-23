«Это был насыщенный год». Омский городской Совет подвел итоги работы

Вступительное слово взял спикер Горсовета Омска Владимир Корбут. Этот год депутат назвал насыщенным.
«Год был очень насыщенный, мы отмечали годовщину великой Победы. Город получил звание „Город трудовой доблести“. Пришла пандемия, что вынудило нас перестроить свою работу. Всего было проведено 13 пленарных заседаний, было рассмотрено более 200 вопросов. Комитеты Горсовета провели 81 заседание, на которых рассмотрели свыше 400 вопросов. Одно из самых важных принятых нами решений — обновленный генплан Омска. Он затрагивает все сферы жизни, сейчас готовим необходимую документацию под него», — отметил Корбут.
По его словам, генплан Омска не призрачная мечта, это то, что омичи могут увидеть в будущем. Одна из главных идей документа — соединение функциональных зон. Например, жилье и объекты промышленности, если они не загрязняют окружающую среду, не должны разделяться.
«Немаловажен и момент, связанный с концепцией «12 минут». Ее суть заключается в том, что каждый житель города должен иметь возможность в течение 12 минут добраться до лесопарковой зоны. Омск возвращается к концепции «Город-сад», — рассказал Владимир Корбут.
Также спикер отметил, что в бюджет города только в 2020 году вносились правки восемь раз. Более 3.6 млрд рублей казна города получила в качестве поступлений из вышестоящих бюджетов. Депутаты, по его словам, следили за выполнением национальных проектов, а бюджет города традиционно приобрел социальную направленность. В 2021 году большая часть средств также будет направлена на социальную сферу, сообщил первый вице-спикер Юрий Тетянников.
«66% расходов бюджета на следующий год пойдут на социальную сферу. Также предусмотрено повышение заработной платы педагогам дополнительного образования и деятелям культуры за счет увеличения минимального размера оплаты труда», — сообщил первый вице-спикер.
Владимир Корбут сказал, что для него формирование городского бюджета далеко от понятия «творчество». По его словам, бюджет города отличается от классического семейного бюджета лишь размерами — есть необходимые траты, финансовые риски. Так же, как люди помогают своим родственникам, вышестоящие бюджеты выделяют Омску дополнительное финансирование.
Не обошли депутаты вниманием и насущные городские проблемы. Вице-спикер Горсовета Виталий Путинцев выразил свое отношение к реализации мусорной реформы в регионе.
«В силу некоторых причин я стараюсь не активно выступать по этой теме, потому что сам раньше имел прямое отношение к этому бизнесу. Мусорная реформа провалилась в масштабах всей страны, на мой взгляд. Региональный оператор должен весь мусор собирать неукоснительно, неважно, на чьей территории, но при этом нужно расширить его полномочия. Например, чтобы компания могла выставлять счет тем юридическим и физическим лицам, на чьей территории найден мусор. Нужен контроль, вплоть до экологической полиции», — пояснил Путинцев.
Он отметил, что работающие в регионе мусоросортировочные заводы не являются теми предприятиями, которые омичам обещал регоператор «Магнит». В Омске сейчас работают два таких завода, на один лицензия уже есть. Также Путинцев заявил, что, по его мнению, в Горсовете вовремя был создан комитет по экономическому развитию.
«На одном из заседаний мы с депутатами заслушали доклад „Центра поддержки предпринимателей“ и узнали, что в городе нет такой меры поддержки бизнеса, как залоговый фонд. При этом возникла интересная ситуация: в нескольких районах региона такие фонды есть, они есть в других городах страны, однако практика показывает, что они неработоспособны», — подчеркнул Путинцев.
Высказались депутаты и о городском транспорте, который, по их словам, является скорее не проблемой, а постоянной задачей, которую нужно решать. При этом депутаты не упустили из виду успехи городских властей в вопросе закупки нового транспорта в 2020 году (13 троллейбусов) и грядущее появление дополнительных метановых заправок.
Итоги пресс-конференции подвел спикер Омского городского Совета Владимир Корбут.
«Не стоит забывать и про 41 адрес, по которым будут выполняться инвестиционные программы. Мы строим важные для города объекты, несмотря на пандемию. В следующем году в городе появятся семь детских садов и две школы. Нацпроект „Безопасный город“ продолжит свою работу — 226 млн рублей из бюджета будет выделено на освещение. Ветхое и аварийное жилье тоже в фокусе, готовится строительство нового дома для переселенцев. Я могу много перечислять», — резюмировал Корбут.
В завершение депутаты пожелали омичам здоровья и успехов в наступающем 2021 году.