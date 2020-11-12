В Омске внучкам ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС дважды отказали в выплатах

Прокуратура Советского округа Омска провела проверку после обращения местной жительницы. Ранее женщина просила омское отделение Пенсионного фонда РФ назначить ежемесячных выплаты ее детям, но получила отказ.
Во время проверки выяснилось, что в 2006 году отец женщины получил посмертно удостоверение участника ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1987 году. Его предъявитель имел право на компенсации и льготы, поэтому омичка и попросила начислить выплаты ее детям.
По закону право на ежемесячную выплату имеют дети первого и последующих поколений граждан, родившиеся после радиоактивного облучения одного из родителей после чернобыльской катастрофы. Однако омичке отказали в выплате.
Прокуратура округа обратилась в Советский районный суд о признании отказа незаконным и назначении выплат внучкам ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС. Суд удовлетворил требования прокурора, однако ответчик подал апелляцию. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила судебный акт из изменений.