В Омске внучкам ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС дважды отказали в выплатах

Во время проверки выяснилось, что в 2006 году отец женщины получил посмертно удостоверение участника ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1987 году. Его предъявитель имел право на компенсации и льготы, поэтому омичка и попросила начислить выплаты ее детям.