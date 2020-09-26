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Убийцы омича Ильи Лукашевича не смогли обжаловать приговор

Убийцы омича Ильи Лукашевича не смогли обжаловать приговор

26 сентября 2020, 12:46
Фото: Медиахолдинг1Mi
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил без изменения приговор убийцам молодого омича Ильи Лукашевича. Информация об этом появилась на сайте суда.

Суд отклонил апелляционные жалобы как беременной Ирины Ивановой, так и беглого Юрия Десятова.

Напомним, в июле этого года Омский областной суд признал омичей виновными в убийстве и краже. Десятов отправился в колонию строгого режима на 23 года, а беременную Иванову — на 12 лет в колонию общего режима. После выхода из колонии их свобода будет ограничена еще на два года.

Тело 26-летнего Ильи Лукашевича обнаружили в кювете на 44-м километре Красноярского тракта 6 мая 2019 года. Позже оперативники нашли автомобиль парня, а затем вышли на подозреваемых. Ирину Иванову задержали уже через 10 дней в Новосибирске, а Юрий Десятов скрывался в полуразрушенном бараке в Новосибирской области до середины июня. Задержанные признались в убийстве и рассказали, что хотели забрать автомобиль парня. Как выяснилось позже, за месяц до случившегося сообщники обокрали строительный магазин.

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