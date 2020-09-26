Убийцы омича Ильи Лукашевича не смогли обжаловать приговор

Тело 26-летнего Ильи Лукашевича обнаружили в кювете на 44-м километре Красноярского тракта 6 мая 2019 года. Позже оперативники нашли автомобиль парня, а затем вышли на подозреваемых. Ирину Иванову задержали уже через 10 дней в Новосибирске, а Юрий Десятов скрывался в полуразрушенном бараке в Новосибирской области до середины июня. Задержанные признались в убийстве и рассказали, что хотели забрать автомобиль парня. Как выяснилось позже, за месяц до случившегося сообщники обокрали строительный магазин.