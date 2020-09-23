В омской полиции прокомментировали информацию о девичьем теле под окнами

Накануне в сообществе «ЧП Омск» опубликовали фотографию, которая, по утверждению автора-анонима, сделана на проспекте Комарова, 17/2. На фото запечатлено накрытое тело, лежащее во дворе жилого дома.
Снимок лаконично подписан словом «девушка», которое сопровождается несколькими шокированными смайликами.
Информацию прокомментировали в пресс-службе омской полиции. По данным ведомства, она не соответствует действительности. «Сообщений о подобных происшествиях в полицию в сентябре 2020 года не поступало», - отметили в омском УМВД.
Добавим, что функция «Поиск по картинке» отсылает к происшествию 2015 года в Минске: тогда погибла 15-летняя девушка. В качестве источника снимка указывается страница местной жительницы на Facebook.